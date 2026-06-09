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Оқиғалар

Өскеменде бұзақылық жасаған 20 жасар елордалық қамауға алынды

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 10:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Өскемендегі демалыс аймағында 20 жасар елордалық сәндік жазудың үстіне шығып, оны бүлдірген, деп хабарлайды Zakon.kz.

ШҚО полиция департаменті оқиға "Чечек" демалыс аймағында болғанын нақтылады.

"Облыс орталығына қонаққа келген елорданың 20 жастағы тұрғыны демалыс аймағында ерекше суретке түспек болған. Ол үшін "CHECHEK" сәндік жазуына шығып, салдарынан конструкцияны бүлдірген. Аталған факті бойынша полиция қызметкерлері ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің "Бөтеннің мүлкін қасақана жою немесе бүлдіру" және "Ұсақ бұзақылық" баптары бойынша әкімшілік хаттамалар толтырды",- деп мәлімдеді полицейлер.

Құқық бұзушы 24 сағатқа әкімшілік қамауға алынды. Одан әрі процессуаллық шешім қабылдау үшін материалдар Өскемен қалалық сотына жолданды.

Бұған дейін Алматы хайуанаттар бағында өрт шыққанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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