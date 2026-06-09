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Қоғам

Алматы хайуанаттар бағында өрт шықты

Алматы хайуанаттар бағында өрт шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 09:23 Сурет: Zakon.kz
9 маусымға қараған түні Алматы хайуанаттар бағында өрт тұтанып, аумақты қою түтін басты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Куәгерлердің айтуынша, қызыл жалын хайуанаттар бағының ішкі аумағында тұтанған. Алдын ала мәлімет бойынша, аумақ шамамен 25 шаршы метрді құрады.

Алматы хайуанаттар бағында өрт шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 09:23

Сурет: Zakon.kz

Куәгерлердің сөзінше, өрт фотографтарға арналған күзет немесе қызметтік дүңгіршек ретінде пайдаланылған жеңіл коммерциялық құрылысты шарпыған. Сонымен қатар, жақын маңда тұрған серуендеуге арналған электр көліктері де зақымданған.

Алматы хайуанаттар бағында өрт шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 09:23

Сурет: Zakon.kz

Сондай-ақ оқиға орнында болғандардың айтуынша, қою түтін мен ашық жалын зебралар мен антилопалар орналасқан қоршауларға жақын жерден байқалған.

Алматы хайуанаттар бағында өрт шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 09:23

Сурет: Zakon.kz

Қазіргі уақытта адамдар немесе жануарлар арасында зардап шеккендер туралы ресми ақпарат жоқ. Өрттің шығу себебі мен келтірілген шығын көлемі анықталып жатыр.

Алматы хайуанаттар бағында өрт шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 09:23

Сурет: Zakon.kz

Оқиға орнында Төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары жұмыс істеді. Сондай-ақ жедел жәрдем көлігі де кезекшілік атқарды. Әзірге ҚР ТЖМ ресми ақпарат таратқан жоқ.

Бұған дейін Көкшетауда көпқабатты тұрғын үйдегі пәтерлердің бірі өртеніп, 10 жасар бала құтқарылғанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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