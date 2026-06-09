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Қоғам

Астанада полицейлер 88 жастағы зейнеткерді 13 млн теңге шығыннан құтқарып қалды

Астанада полицейлер 88 жастағы зейнеткерді 13 млн теңге шығыннан құтқарып қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 19:58 Сурет: polisia.kz
Астанада банк қызметкерлерінің қырағылығы мен полицияның жедел әрекетінің арқасында алаяқтардың арбауына түскен 88 жастағы қарияның 13 млн теңге қаражаты сақталып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаскөйлер өзін түрлі мекеме қызметкерлері ретінде таныстырып, зейнеткерді барлық жинағын шешіп алуға көндірмек болған.

Астанада полиция қызметкерлерінің жедел әрекеті мен банк қызметкерлерінің қырағылығының арқасында егде жастағы тұрғынға қатысты ірі алаяқтық әрекеттің жолы кесілді.

Банктердің бірінің қызметкерлері 88 жастағы клиенттің қатты алаңдаулы екенін байқап, оның телефон арқылы белгісіз адамдармен үздіксіз сөйлесіп отырғанына назар аударған. Әйелдің күмәнді нұсқауларды орындап жүргенін аңғарған банк қызметкерлері бұл туралы дереу полицияға хабарлаған.

Оқиға орнына жедел жеткен полиция қызметкерлері жағдайдың мән-жайын анықтап, зейнеткердің алдын ала мұқият жоспарланған алаяқтық схеманың құрбаны болғанын анықтады.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, алаяқтар өздерін телекоммуникациялық компания қызметкерлері ретінде таныстырып, модемді ауыстыру қажеттігін айтқан. Кейін олар құқық қорғау органдарының қызметкерлері болып хабарласып, зейнеткердің банктік шоттарына кибершабуыл жасалып жатқанын жеткізген.

Ақшаны "сақтап қалу" сылтауымен алаяқтар әйелден барлық жинағын шешіп алып, оны арнайы қызметкерлерге беруге дайындауды талап еткен. Олардың нұсқауын орындаған зейнеткер депозиттік шотынан 7 млн теңгені шешіп үлгерген.

Алаяқтар оған әрбір банкнотты санап шығуды, ақшаны бөлек пакеттерге салуды және тапсыруға дайындауды егжей-тегжейлі түсіндірген. Сондай-ақ қолма-қол ақшаны алу үшін арнайы қызметкер келетінін және қаражаттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында оны уақытша алып кететінін айтқан.

Бұдан бөлек, қаскөйлер әйелді басқа банк бөлімшесінен тағы 6 миллион теңге шешіп алуға және үйдегі барлық қолма-қол ақшаны жинауға көндірмек болған.

Алайда полиция қызметкерлерінің дер кезінде араласуы мен банк қызметкерлерінің мұқияттылығының арқасында қылмыстық әрекеттің жолы кесілді. Нәтижесінде 13 млн теңге сақталып қалып, алаяқтардың жоспары жүзеге аспады.

Полиция азаматтарға қырағы болуды ескертеді. Егер белгісіз адамдар ақшаңызды шешіп алуды, оны "қауіпсіз шотқа" аударуды немесе қолма-қол қаражатты үшінші тұлғаларға беруді талап етсе, әңгімені дереу тоқтатып, 102 арнасына хабарласу қажет.

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Айдос Қали
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