#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматыдағы оқу-жаттығу кезінде полицейлер зардап шекті

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 23:02 Фото: zakon.kz
Алматыда жоспарлы оқу-жаттығу кезінде жарық-дыбыс гранатасының мерзімінен бұрын жарылуы салдарынан полиция қызметкерлері зардап шекті

Ведомствоның мәліметінше, оқу-жаттығу кезінде адам өліміне әкелмейтін қол жарық-дыбыс гранатасы іске қосылған.

Оқиға болған жерге жақын тұрған арнайы бөлімше қызметкерлеріне дер кезінде медициналық көмек көрсетілді.

Қазіргі уақытта қызметтік тексеру жүргізіліп жатыр.

Полиция әлеуметтік желілерде тараған ақпаратты жоққа шығарды.

– Қызметкерлердің көптеп зардап шеккені және олардың жағдайы ауыр екені туралы ақпарат шындыққа сәйкес келмейді, – деп мәлімдеді Алматы қалалық полиция департаменті.

Ведомство жалған мәлімет таратпауды және бұл үшін жауапкершілік бар екенін ескертті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Шымкенттегі ІІМ оқу-жаттығу орталығында граната жарылып, курсанттар зардап шекті
20:58, 26 қараша 2024
Шымкенттегі ІІМ оқу-жаттығу орталығында граната жарылып, курсанттар зардап шекті
Қарағандыда дәмхана жарылыс болып, төрт адам зардап шекті
21:20, 22 қаңтар 2026
Қарағандыда дәмхана жарылыс болып, төрт адам зардап шекті
Алматы, өрт, өрт сөндіруші
11:09, 25 қыркүйек 2023
Алматыда өртті сөндіру кезінде өрт сөндіруші зардап шекті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: КФФ
23:59, 09 маусым 2026
Сборная Казахстана вела в счёте, но в меньшинстве проиграла Венгрии в товарищеском матче
Фото: WTA
23:25, 09 маусым 2026
Серена Уильямс выиграла первый матч после возвращения в теннис в 44 года
Фото: UFC
22:45, 09 маусым 2026
Эдди Альварес отреагировал на возвращение Конора Макгрегора в UFC
Фото: КФФ
22:17, 09 маусым 2026
Ислам Чесноков попал в сферу интересов "Крыльев Советов"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: