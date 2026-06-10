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Қоғам

ҰҚК Алматы әуежайында тыйым салынған "өсімдікті" тасымалдаған шетелдік бойжеткенді құрықтады

ҰҚК Алматы әуежайында тыйым салынған &quot;өсімдікті&quot; тасымалдаған шетелдік бойжеткенді құрықтады , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.06.2026 11:12 Сурет: gov.kz
2026 жылғы 30 мамырда Ұлттық қауіпсіздік комитеті полиция, кеден органдарымен және Орталық Азия өңірлік ақпараттық үйлестіру орталығымен бірлесіп, Алматы қаласының әуежайында есірткіні алып өту әрекетін тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, Оңтүстік-Шығыс Азияның бір елінен келген шетел азаматының багажын тексеру барысында шамамен 21 кг өсімдік заты "марихуана" табылған.

Тыйым салынған жүк тәркіленіп, күдікті ұсталды.

"Полиция органдары бұл факті бойынша Қылмыстық кодекстің 286-бабының 1-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады". ҚР ҰҚК

Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Бұған дейін Қазақстанда қылмыстық топ құрып, есірткі бизнесімен айналысқан шетелдіктерге үкім шыққанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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