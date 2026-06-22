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Түркістан облысында ҰҚК кедендегі делдалдықпен айналысқан қылмыстық топты әшкереледі

2026 жылғы 12 маусымда Түркістан облысы аумағында Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) полиция органдарымен бірлесіп, прокуратураның үйлестіруімен қылмыстық топтың қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 22.06.2026 11:16 Сурет: ҚР ҰҚК баспасөз қызметі
2026 жылғы 12 маусымда Түркістан облысы аумағында Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) полиция органдарымен бірлесіп, прокуратураның үйлестіруімен қылмыстық топтың қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу деректеріне сәйкес, күдіктілер жүк көліктерінің жүргізушілеріне шекарадан өту кезінде кедендік рәсімдерді жеделдетіп өткізу үшін заңсыз делдалдық қызмет көрсетумен айналысқан.

Жиналған материалдар негізінде 17 адамға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Олардың бесеуі уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды.

Тінту барысында 5 дана атыс және пневматикалық қару, ірі көлемдегі ақша қаражаттары және өзге де заттай айғақтар тәркіленді.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес өзге мәліметтер жария етуге жатпайды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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