Автоматтар, гранаталар мен тапаншалар: ҰҚК Қазақстанның 10 өңірінде ауқымды арнайы операция жүргізді
Сурет: gov.kz
2026 жылғы шілдеде Ұлттық қауіпсіздік комитеті полиция органдарымен бірлесіп, прокуратураның үйлестіруімен Алматы, Шымкент қалалары мен еліміздің сегіз өңірінде қарудың заңсыз айналымына тосқауыл қоюға бағытталған жедел іздестіру іс-шараларын жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 28 шілдеде жарияланған ресми ақпаратқа сәйкес, барлығы 31 қару, оның ішінде төрт автомат, 20 мылтық, жеті тапанша, сондай-ақ екі граната мен 278 оқ-дәрі тәркіленді.
Қазіргі уақытта жедел тергеу іс-шаралары жүргізіліп жатыр.
ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат жария етілмейді.
Ведомство бұл бағыттағы жұмыстар жалғасып жатқанын атап өтті.
Бұған дейін Алматының Медеу ауданында "Қару" жедел-профилактикалық іс-шарасы кезінде полиция қызметкерлері жергілікті тұрғынның қару-жарақ сейфінен тіркелмеген тегіс ұңғылы аңшылық мылтықтың шолақ түрін тапқаны хабарланған еді.
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