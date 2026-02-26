#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
501.26
590.38
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
501.26
590.38
6.54
Оқиғалар

ҰҚК халықаралық арнайы операцияның нәтижесін жариялады

ҰҚК халықаралық арнайы операцияның нәтижесін жариялады, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 09:34 Сурет: gov.kz
2026 жылдың қаңтар айында Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) шетел мемлекетінің құзыретті органдарымен бірлесіп халықаралық есірткіге қарсы арнайы операция жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ведомство 2026 жылғы 26 ақпанда мәлім етті.

Комитеттің дерегінше, бірлескен іс-шаралар нәтижесінде Алматы қаласында 8 келі синтетикалық зат – метамфетаминді алу кезінде Қазақстан азаматы ұсталды.

Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297-бабы 3-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде.

"Сот санкциясымен ұсталған азаматқа қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды", – деп хабарлады ҚР ҰҚК баспасөз қызметі.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабы 1-бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Еске сала кетейік, 6 ақпанда ҰҚК мен Ішкі істер министрлігінің (ІІМ) қызметкерлері ел өңірлерінде қылмыстық топтарға қарсы ауқымды арнайы операция жүргізген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ҰҚК арнайы операцияның эксклюзивті кадрларын жариялады
09:48, 21 мамыр 2024
ҰҚК арнайы операцияның эксклюзивті кадрларын жариялады
ҰҚК-нің Ресей және Қырғызстан билігімен арнайы операциясы: Екі халықаралық есірткі арнасы жойылды
10:27, 19 мамыр 2025
ҰҚК-нің Ресей және Қырғызстан билігімен арнайы операциясы: Екі халықаралық есірткі арнасы жойылды
ҚР ҰҚК мен ІІМ қылмыстық топтарға қарсы ауқымды арнайы операция жүргізді
10:15, 06 ақпан 2026
ҚР ҰҚК мен ІІМ қылмыстық топтарға қарсы ауқымды арнайы операция жүргізді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Один гол решил исход противостояния "Окжетпеса" и клуба из Кыргызстана на УТС в Турции
11:54, Бүгін
Один гол решил исход противостояния "Окжетпеса" и клуба из Кыргызстана на УТС в Турции
Появились плохие новости для казахстанских поклонников Шайдорова
11:44, Бүгін
Появились плохие новости для казахстанских поклонников Шайдорова
Стали известны соперники чемпиона Исламиады на престижном турнире
11:36, Бүгін
Стали известны соперники чемпиона Исламиады на престижном турнире
Как Казахстан помогает "обойти" дисквалификацию Жанибека Алимханулы
11:22, Бүгін
Как Казахстан помогает "обойти" дисквалификацию Жанибека Алимханулы
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: