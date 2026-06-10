Қазақстандықтар тұтынушылық несиелерден бас тарта бастады
Фото: freepik
Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов 2026 жылғы 10 маусымда Мәжіліс кулуарында халықтың қарызға батуымен күресудің ең тиімді шаралары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, тұтынушылық несиелерді қайтару мерзімдеріне шектеу қойылған.
"Біз қосымша шаралар қабылдадық. Бұрын тұтынушылық несиелерді 7, 8, 9 жылға дейін беруге болатын. Ай сайынғы жүктемені азайту үшін біз осы мерзімдерді шектедік. Сондай-ақ бірқатар салықтық шаралар қабылданды: енді халыққа берілетін несиелер бойынша банктер үшін корпоративтік табыс салығы (КТС) 25% болып бекітілді. Ал бизнеске берілетін несиелер бойынша 20% деңгейі сақталды", – деді Сүлейменов.
Оның айтуынша, бұл өзгерістер банктерді халыққа қарағанда бизнесті көбірек несиелендіруге ынталандырады.
"Бұл шаралардың кейбірі қазірдің өзінде тиімділігін көрсетіп жатыр. Тұтынушылық несиелердің жылдық 20% өсімі баяулады. Ал бизнеске берілетін несиелер шамамен 18% деңгейінде өсіп отыр", – деп қосты Ұлттық банк басшысы.
Бұған дейін ІІМ азаматтар мен ойын-сауық мекемелерінің иелеріне маңызды ескертумен жүгінгенін жазғанбыз.
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