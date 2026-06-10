Қазақстан Ұлттық банкі доллар бағамының күрт өсуі жайлы болжамдарды негізсіз деп таныды
Фото: Zakon.kz
Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов 2026 жылғы 10 маусымда Мәжіліс кулуарында реттеуші орган Қазақстанда доллар бағамының күрт өсуіне негіз болатын алғышарттарды көріп отырмағанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Журналистер күзде доллар бағамының күрт өсу қаупі расында бар ма және қазақстандықтар валюта нарығында қандай өзгерістер күтуі керек деген сұрақ қойды.
"Біз валюта бағамына болжам жасамаймыз, өйткені монетарлық реттеуші ретінде мұны жасауға құқығымыз жоқ. Бұл нарыққа дұрыс сигнал болмайды. Доллар бағамына келсек, біз оның жазда да, күзде де күрт өсуіне себеп болатын фундаменталды немесе нарықтық алғышарттарды көріп отырған жоқпыз. Сонымен қатар жаз мезгілінде маусымдық факторлардың болатынын жасырмаймыз. Мұндай құбылыс көкөніс, ет бағаларында және тарифтерде де байқалады. Қыста адамдар жылытуға көбірек шығындалады. Дәл осындай маусымдық ерекшелік доллар бағамына да әсер етеді. Жазда адамдар демалысқа шығу үшін шетел валютасын сатып алады. Бұған қоса, ірі компаниялар құрылыс маусымында жобаларын уақытында аяқтау үшін шетелдік жабдықтарды сатып алады. Сондықтан жаз және күз айларында долларға деген сұраныс әрдайым жоғары болады", – деп түсіндірді Тимур Сүлейменов.
Ұлттық банк басшысының айтуынша, осының салдарынан жыл басында доллар бағамы әдетте төмендеп, ал жыл ортасы мен соңына қарай сәл көтеріледі.
"Биыл да осы үрдіс сақталады деп есептейміз. Алайда қандай да бір күрт немесе тосын өзгерістер күтілмейді. Тарихи қалыптасқан шектер аясында доллар бағамының күрт қымбаттауы болмайды", – деді Тимур Сүлейменов.
Бұған дейін Энергетика министрі бензин бағасының қымбаттауына қатысты пікір білдіргенін жазғанбыз.
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