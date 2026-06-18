Ұлттық банк басшысы доллар бағамының күрт өсу ықтималдығына пікір білдірді
Фото: pexels
Қазақстан Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов 18 маусымда Сенат кулуарында доллар бағамының күрт қымбаттау ықтималдығына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, қазіргі уақытта мұндай сценарийге негіз болатын алғышарттар жоқ.
"Маған мұндай болжамдар туралы ақпарат түскен жоқ, сондықтан оған нақты түсініктеме бере алмаймын. Бірақ бұған негіз болатын себептерді көріп тұрған жоқпын. Біз базалық мөлшерлемені 17 пайызға дейін төмендеткен кезде теңгелік активтердің тартымдылығы азайып, доллар бағамы өседі деген пікірлер айтылды. Алайда доллар бағамы тіпті 1 теңгеге де көтерілген жоқ", – деді Тимур Сүлейменов.
Ұлттық банк төрағасы басқа да мысалдарды келтірді.
"АҚШ пен Иран арасындағы алдын ала келіссөздердің нәтижесінде мұнай бағасы төмендеді. Соған қарамастан бұл жағдай теңге бағамына айтарлықтай әсер еткен жоқ. Нарық қатысушылары мен сарапшылар еліміздегі макроэкономикалық тұрақтылықты, инфляциямен күреске бағытталған саясатты және сапалы әрі инклюзивті экономикалық өсімді көріп отыр. Сондықтан осындай жағдайда теңге өз позициясын жеткілікті деңгейде берік ұстап тұр", – деп атап өтті ол.
Сүлейменовтің сөзінше, қазіргі макроэкономикалық жағдай ұлттық валютаның тұрақтылығын сақтауға мүмкіндік беріп отыр және доллар бағамының күрт қымбаттауына қатысты алаңдауға негіз жоқ.
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