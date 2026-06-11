Таразда такси жүргізушісінен марихуана тәркіленді
Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында Тараз қаласында 53 жастағы жергілікті тұрғынның басқаруындағы Chevrolet Cobalt көлігі тоқтатылған. Аталған азамат осы автокөлігімен қаланың ішінде такси жүргізушісі болып жұмыс істеген.
Көліктің жүксалғышын тексеру кезінде полицейлер өсімдік тектес зат салынған пакетті тауып, тәркіледі. Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат жалпы салмағы 4 келі 649 грамм кептірілген марихуана болып шықты.
Сондай-ақ медициналық сараптама күдіктінің психоактивті заттарды қолданғанын растады.
Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296-бабының 4-бөлігімен (Есірткі құралдарын, психотроптық заттарды, олардың аналогтарын өткізу мақсатынсыз аса ірі мөлшерде заңсыз дайындау, өңдеу, сақтау, тасымалдау) сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.