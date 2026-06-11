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Қоғам

Ақтөбе тұрғыны инвестиция жасаймын деп ақшасынан қағылды

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 18:20 Фото: Zakon.kz
Ақтөбе қаласында 46 жастағы заңгер әйел криптовалюта мен алтын саудасына инвестиция салу арқылы жоғары табыс табуға болады деген уәдеге сеніп, ірі көлемдегі ақшасынан айырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала тергеу барысында анықталғандай, екі бейтаныс адам жәбірленушіні өзін жоғары табыс әкелетін инвестициялық жоба ретінде таныстырылған криптовалюта мен алтын саудасына ақша салуға көндірген. Бір жарым жыл бойы әйел тұрақты түрде ақша аударып, уәде етілген пайдаға қол жеткіземін деп сенген. Алайда күткен табысын ала алмаған соң полицияға арызданған.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде полиция қызметкерлері екі күдіктінің жеке басын анықтап, оларды полиция бөліміне жеткізді. Алдын ала мәліметтер бойынша, күдіктілердің инвестициялық қызметке ешқандай қатысы болмаған, ал жәбірленушіден алынған ақшалай қаражат өз қажеттіліктеріне жұмсалған.

Аталған дерек бойынша алаяқтық фактісімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде, қажетті тергеу әрекеттері атқарылып жатыр.

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Айдос Қали
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