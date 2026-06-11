Ақтөбе тұрғыны инвестиция жасаймын деп ақшасынан қағылды
Алдын ала тергеу барысында анықталғандай, екі бейтаныс адам жәбірленушіні өзін жоғары табыс әкелетін инвестициялық жоба ретінде таныстырылған криптовалюта мен алтын саудасына ақша салуға көндірген. Бір жарым жыл бойы әйел тұрақты түрде ақша аударып, уәде етілген пайдаға қол жеткіземін деп сенген. Алайда күткен табысын ала алмаған соң полицияға арызданған.
Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде полиция қызметкерлері екі күдіктінің жеке басын анықтап, оларды полиция бөліміне жеткізді. Алдын ала мәліметтер бойынша, күдіктілердің инвестициялық қызметке ешқандай қатысы болмаған, ал жәбірленушіден алынған ақшалай қаражат өз қажеттіліктеріне жұмсалған.
Аталған дерек бойынша алаяқтық фактісімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде, қажетті тергеу әрекеттері атқарылып жатыр.