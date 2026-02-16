#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Қоғам

Астана тұрғыны көлікті онлайн сатып алмақ болып, 16 млн теңгесінен айырылды

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 15:04 Фото: pexels
Астана қаласының тұрғыны шетелден автокөлік жеткіземіз деген жалған делдалдарға сеніп, ірі көлемдегі қаржысынан айырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 16 ақпанда Астана қаласының прокуратурасы мәлім еткендей, екі күдікті өздерін шетелден көлік жеткізетін делдал ретінде таныстырып, әйелді автокөліктің құнын және оған қатысты шығындарды төлеу сылтауымен шамамен 16 млн теңге аударуға көндірген.

Алаяқтар хабар алмасуды ойдан шығарылған мәліметтерді қолдана отырып, мессенджер арқылы жүзеге асырған.

Нәтижесінде жәбірленуші автокөлікті де, ақшаны да ала алмай қалған.

Сот үкімімен кінәлі тұлғаларға 5 жыл және 6 жыл 8 ай бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

Жәбірленушінің залалды өндіру туралы азаматтық талап арызы қанағаттандырылды.

Қала прокуратурасы – алаяқтық үшін мүлікті тәркілеу арқылы 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделгеніне назар аударады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қостанай тұрғыны алаяқтардың арбауына түсіп, 21 миллион теңгесінен айырылды
09:55, 22 қаңтар 2025
Қостанай тұрғыны алаяқтардың арбауына түсіп, 21 миллион теңгесінен айырылды
Астана тұрғыны Қытайдан тауар алдырамын деп 31 млн теңгесінен айырылды
23:59, 15 қараша 2023
Астана тұрғыны Қытайдан тауар алдырамын деп 31 млн теңгесінен айырылды
Алаяқтарға сенген кәсіпкер 41 млн теңгесінен айырылды
12:04, 03 қазан 2025
Алаяқтарға сенген кәсіпкер 41 млн теңгесінен айырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тренер Самоделкиной высказался о провале Малинина на Олимпиаде-2026
21:07, Бүгін
Тренер Самоделкиной высказался о провале Малинина на Олимпиаде-2026
Молодёжная команда "Барыса" сотворила громкую сенсацию в матче МХЛ
20:48, Бүгін
Молодёжная команда "Барыса" сотворила громкую сенсацию в матче МХЛ
Жена Шавката Рахмонова не признаёт вину в смертельном ДТП
20:19, Бүгін
Жена Шавката Рахмонова не признаёт вину в смертельном ДТП
Вратарь сборной Казахстана отстоял "на ноль" в матче за европейский клуб
19:54, Бүгін
Вратарь сборной Казахстана отстоял "на ноль" в матче за европейский клуб
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: