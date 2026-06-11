Алматы әуежайында желдету құбыры құлап кетті: зардап шеккендер жоқ
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматы халықаралық әуежайы ішкі терминалда жүргізілген құрылыс жұмыстары кезінде болған оқиғаға қатысты түсінік берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әуежай мәліметінше, инженерлік жүйелерді монтаждау барысында желдету элементі – икемді желдету гофрасы төбе деңгейінен төмен түсіріліп жатқан кезде жартылай ажырап қалған.
"Жұмыс жоспарына сәйкес, құбыр алдымен бекітіліп, кейін қажетті деңгейге дейін кезең-кезеңімен түсіріліп, қайта бекітілуге тиіс болған. Алайда түсіру кезінде түйісу орнында ажырау орын алып, соның салдарынан конструкция сақтандыру арқандарына ілініп қалды", – деп хабарлады әуежайдың баспасөз қызметі.
Оқиға салдарынан ешкім зардап шекпеген. Қазіргі уақытта желдету құбырының барлық элементі толықтай алынып тасталған.
Әуежай өкілдерінің айтуынша, жолаушылар мен келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қосымша шаралар қабылданды. Аталған жұмыстар әуежай инфрақұрылымын жаңғырту аясында ішкі терминалда жүргізіліп жатқан.
"Жағдай толық бақылауда. Барлық қажетті шаралар қабылданды. Әуежай қауіпсіздік талаптары мен қолданыстағы регламенттерді сақтай отырып, штаттық режимде жұмыс істеп тұр", – делінген хабарламада.
Әуежай әкімшілігі жолаушылардан уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұрады.
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