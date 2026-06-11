#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматы хайуанаттар бағында арыстанға тас лақтырған әйел жазалануы мүмкін

Алматы хайуанаттар бағында арыстанға тас лақтырған әйел жазалануы мүмкін, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 21:58 Сурет: Алматы зообағы
Алматы хайуанаттар бағында келушілердің бірі арыстанға тас лақтырған, деп хабарлайды Zakon.kz зообақтың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Оқиға кезінде келуші жануардың назарын аудармақ болып, оған тас лақтырған. Зообақ әкімшілігі мұндай әрекеттердің келушілер үшін белгіленген ережелерге қайшы келетінін еске салды.

"Жануарларға қандай да бір зат лақтыруға, қоршауларды қағуға, оларды әдейі мазалауға немесе үркітуге қатаң тыйым салынады. Мұндай әрекеттер жануарларға күйзеліс тудырып, денсаулығына кесірін тигізуі мүмкін", – делінген хабарламада.

Оқиғадан кейін хайуанаттар бағының әкімшілігі бейнебақылау камераларындағы жазбаларды жинап, материалдарды құқық қорғау органдарына жолдаған. Қазіргі уақытта қолданыстағы заңнама аясында тиісті шаралар қабылдау мәселесі қарастырылып жатыр.

Зообақ өкілдері келушілерді жануарларға құрметпен қарап, белгіленген тәртіп ережелерін сақтауға үндеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматинский зоопарк
16:57, 17 сәуір 2026
Алматыда ер адам балалардың көзінше арыстанға тас лақтырған: хайуанаттар бағы мәлімдеме жасады
Алматинский зоопарк
18:23, 17 сәуір 2026
Алматы зообағында арыстанға тас лақтырған ер адам айыппұл арқалады
Алматы хайуанаттар бағында өрт шықты
09:23, 09 маусым 2026
Алматы хайуанаттар бағында өрт шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
22:38, Бүгін
Сириль Ган вспомнил, как переживал обстрелы в ОАЭ во время конфликта США с Ираном
Фото: UFC
22:07, Бүгін
"Он не дрался слишком давно": Волкановски высказался о камбэке Макгрегора
Фото: ATP
21:32, Бүгін
"Его отец поступил очень непорядочно": Тарпищев - о переходе Бублика в Казахстан
Фото: ATP
21:04, Бүгін
Александр Бублик вышел в четвертьфинал парного турнира в Штутгарте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: