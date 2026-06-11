Алматы әуежайы аумағындағы құрылыс алаңында болған оқиғадан кейін тексеріс басталады
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматыда халықаралық әуежай аумағындағы құрылыс алаңында болған оқиғадан кейін жоспардан тыс тексеріс жүргізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қалалық Құрылыс бақылауы басқармасының мәліметінше, тексеріске бұқаралық ақпарат құралдарында 11 маусым күні құрылыс жұмыстары барысында болған оқиға туралы тараған ақпарат себеп болған.
Алдын ала деректер бойынша, құрылыс алаңында құрылыс конструкцияларының (құбырлардың) құлауы тіркелген. Оқиғаның мән-жайы нақтылануда, тексеруді прокуратура органдарында тіркеу үшін материалдар жиналып жатыр.
Жоспардан тыс тексеру аясында мамандар құрылыс нормаларының сақталуына және жұмыстарды ұйымдастыру тәртібіне құқықтық баға бермек.
Бұзушылықтар анықталған жағдайда, жауапты тұлғаларға заңнамаға сәйкес тиісті шаралар қабылданады.
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