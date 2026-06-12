Алматы ТЖД туристерді тауға шығар алдында маршруттарын тіркеуді ескертті
Оның айтуынша, жаз мезгілінде таулы аймақтарға баратындардың саны артады. Осыған байланысты құтқару қызметтері күшейтілген режимде жұмыс істеп, төтенше жағдайларға дайындық шаралары қолға алынған.
Алматы аумағында екі кәсіби құтқару бөлімшесі – ҚР ТЖМ-нің "Барыс" республикалық құтқару қызметі мен Алматы қалалық ТЖД Құтқару қызметі жұмыс істейді. Таудағы іздестіру-құтқару жұмыстарына 194 құтқарушы, 60 техника және екі тікұшақ жұмылдырылған. Сонымен қатар Альпинизм федерациясы мен Ерікті құтқару қызметінің өкілдері де көмек көрсетеді.
Туристердің қауіпсіздігін арттыру үшін таудың шалғай учаскелерінде және Алматы облысына жақын аумақтарда 18 тау лашығы орнатылған. Олар дәрі қобдишаларымен, ұялы телефондарды қуаттайтын құрылғылармен, жылы көрпелермен және ұзақ сақталатын азық-түлікпен қамтамасыз етілген.
Қазіргі уақытта төрт бақылау-құтқару бекеті жұмыс істейді. Оның екеуі өткен жылы ашылған. Денис Ярцевтің айтуынша, бұл кейбір бағыттарда зардап шеккендерге көмек көрсету уақытын үш-төрт сағатқа дейін қысқартуға мүмкіндік берген.
Денис Ярцевтің айтуынша, таудағы оқыс жағдайлардың көбі туристердің дайындықсыз жолға шығуынан, ауа райын ескермеуінен, бағытты алдын ала зерттемеуінен және өз күшін дұрыс бағаламауынан болады.
"Әлеуметтік желідегі бейнероликтер мен жарияланымдарға ғана сүйеніп, күрделі бағыттарды таңдаушылар көбейіп келеді. Бұл өз кезегінде қауіп-қатерді арттырады", – деді Денис Ярцев.
ТЖД мәліметінше, 2025 жылы құтқарушылар таудағы іздестіру-құтқару жұмыстарына 410 рет шығып, 608 адамды құтқарған. Ал биылғы жылдың басынан бері 112 операция жүргізіліп, 189 адамға көмек көрсетілген. Сонымен қатар, соңғы бес жылда алғаш рет таудағы оқиғалар санының азаюы байқалып отыр.
Брифинг барысында тұрғындар мен қала қонақтарына маршрутты алдын ала жоспарлау, алған бағыт пен ауа райы жағдайын мұқият зерделеу, кәсіби гидтердің көмегіне жүгіну, тауға жалғыз шықпау және жақындарына өз бағыты туралы хабарлау қажеттігі ескертілді.
Спикер туристік маршруттарды міндетті түрде тіркеудің маңыздылығына ерекше тоқталды.
"Тауға шығар алдында маршрутты 112 қызметі немесе ТЖМ-нің аумақтық бөлімшелері арқылы тіркеу қажет. Бұл төтенше жағдай туындаған жағдайда іздеу жұмыстарын жеделдетіп, дер кезінде көмек көрсетуге мүмкіндік береді", – деді ол.
Сондай-ақ Денис Ярцев 2025 жылдың қыркүйегінен бастап Қазақстанда қолжетімділігі қиын аймақтарға сапарға шығатын туристер үшін қозғалыс бағыты туралы азаматтық қорғау органдарына алдын ала хабарлау тәртібі енгізілгенін еске салды.
Брифинг соңында ТЖД өкілдері туристерді қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырды. Мамандардың айтуынша, қарапайым сақтық шараларын сақтау таудағы көптеген төтенше жағдайлардың алдын алуға мүмкіндік береді.