#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
469.59
536.22
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
469.59
536.22
5.96
Қоғам

Алматы полициясы электросамокат иелеріне маңызды ескерту жасады

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 09:47 Фото: freepik
Алматы қаласының Полиция департаменті электросамокат пайдаланушыларына маңызды ескерту жасап, бір самокатпен тек бір адамның жүруі тиіс екенін еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полиция тұрғындар мен қала қонақтарын электросамокаттарды пайдалану қағидаларын сақтауға және жол-көлік оқиғасына әкелуі мүмкін қауіпті әрекеттерге жол бермеуге шақырды.

Алматы қаласы ПД Әкімшілік полиция басқармасының бастығы Әбдінұр Тасыбаевтың айтуынша, соңғы уақытта бір электросамокатқа екі немесе тіпті үш адамның мінуі, сондай-ақ көлемді жүктерді тасымалдау жағдайлары жиілеген.

"Электросамокат тек бір адамға арналған. Қосымша жолаушының болуы немесе көлемді жүкті тасымалдау көлік құралының тепе-теңдігін бұзып, оны басқаруды қиындатады әрі құлау мен жол-көлік оқиғасының қаупін едәуір арттырады. Барлық пайдаланушыларды қауіпсіздік талаптарына жауапкершілікпен қарап, Жол қозғалысы қағидаларын қатаң сақтауға шақырамыз. Бұл – жүргізушінің де, жол қозғалысының өзге қатысушыларының да өмірі мен денсаулығына тікелей қатысты мәселе", – деді Әбдінұр Тасыбаев.

Полицияда Жол қозғалысы қағидаларын бұзу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғатыны еске салынды.

Сондай-ақ тәртіп сақшылары жеке мобильділік құралдарын пайдаланушыларды жолда тәртіп сақтап, өзара құрмет көрсетуге шақырды.

Еске салайық, бұған дейін 2026 жылғы 25 тамыздан бастап Қазақстанда Жол қозғалысы қағидаларына енгізілетін өзгерістер туралы хабарланған болатын. Жаңа талаптар электросамокаттар мен қозғалтқышы бар велосипедтерге де қатысты болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия
12:02, Бүгін
Алматы мен Алматы облысында электр энергиясының тарифін 20 тамыздан бастап көтеру жоспарланып отыр
Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты
12:54, 26 маусым 2026
Алматы полициясы электросамокат жүргізушілеріне ескерту жасады
Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы
15:03, 09 сәуір 2026
Алматы әуежайы жолаушыларға маңызды ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Карлос Ульберг
12:31, Бүгін
UFC может ввести временный пояс в полутяжёлом весе
Мужская сборная Казахстана по волейболу
12:14, Бүгін
Сборная Казахстана по волейболу с победы начала выступление на чемпионате Центральной Азии
Колби и Белал
11:56, Бүгін
Ковингтон будет защищать титул лиги RAF против Мухаммада
Российское СМИ сделало прогноз на матч &quot;Омония&quot; - &quot;Кайрат&quot; в ЛЧ
11:48, Бүгін
"Кайрат" не проиграет "Омонии" в Лиге чемпионов УЕФА - мнение из России
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: