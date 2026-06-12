#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматыда 13-19 маусым аралығында +35 градусқа дейін аптап ыстық болады

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.06.2026 19:01 Фото: pixabay
Алматы тұрғындарын алдағы аптада нағыз жазғы ауа райы күтеді. Синоптиктердің болжамынша, ауа температурасы 35 градусқа дейін көтеріледі, ал Қапшағай маңында +38°С-қа дейін жетуі мүмкін.

Алайда аптаның екінші жартысында қысқа мерзімді жауын-шашын болуы ықтимал. Zakon.kz алдағы бір аптаға арналған ауа райына болжам ұсынады.

"Қазгидромет" РМК Алматы және Алматы облысы филиалының жетекші инженер-синоптигі Светлана Аманкулованың айтуынша, алдағы аптада қалада ауа райы ыстық болады және негізінен жауын-шашынсыз өтеді.

"Тек аптаның екінші жартысында күндіз қысқа мерзімді жаңбыр мен найзағай, желдің күшеюі күтіледі. Ауа температурасы күндіз біртіндеп +30+32 градус жылудан +33+35 градус қатты ыстыққа дейін көтеріледі", – деді гидрометорталық өкілі.

Мамандар күн өтіп кетпеуі үшін бас киім киюді және ыстық түскі уақытта сыртқа шыққанда міндетті түрде су алып жүруді ұсынады.

Сонымен қатар Қапшағай су қоймасы маңында демалушыларға күннен қорғайтын құралдарды қолдану ұсынылады, себебі бұл аймақта ауа температурасы +38 градусқа дейін жетеді.

"Тауға шығатын және белсенді демалысты ұнататын азаматтарға ескерту: таулы аймақтарда жаңбыр күштірек болуы мүмкін, ал желдің екпіні 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Тауда абай болыңыздар!" – деді синоптик.

Алматы бойынша 13-19 маусым 2026 жылға арналған ауа райы болжамы:

13 маусым: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 3–8 м/с, күндіз екпіні 13 м/с. Температура түнде +18+20°С, күндіз +30+32°С.

14 маусым: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел батыстан 3–8 м/с. Температура түнде +18+20°С, күндіз +31+33°С.

15 маусым: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел батыстан 3–8 м/с. Температура түнде +20+22°С, күндіз қатты ыстық +33+35°С.

16 маусым: көшпелі бұлтты, күндіз қысқа мерзімді жаңбыр, найзағай. Жел оңтүстік-батыстан 3–8 м/с, күндіз екпіні 15 м/с. Температура түнде +20+22°С, күндіз +33+35°С.

17-18 маусым: көшпелі бұлтты, қысқа мерзімді жаңбыр, найзағай. Жел батыстан шығысқа ауысады 3–8 м/с, кейде екпіні 15–18 м/с. Температура түнде +18+20°С, күндіз +33+35°С.

19 маусым: көшпелі бұлтты, күндіз қысқа мерзімді жаңбыр, найзағай. Жел шығыстан 3–8 м/с, күндіз екпіні 15 м/с. Температура түнде +20+22°С, күндіз +33+35°С.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Парк культуры и отдыха им. М. Горького, Центральный парк культуры и отдыха города Алматы, ЦПКиО им. Горького, ЦПКиО, весна в Алматы, Алматы, виды города Алматы
14:46, 01 сәуір 2026
Алматыда ауа температурасы +29°С-қа дейін көтеріледі
Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы
20:30, 29 мамыр 2026
Алматыда аптап ыстықтан кейін найзағай ойнап, жаңбыр жауады
Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, панорама Алматы
11:21, 25 сәуір 2026
Екпінді жел мен найзағай артынша аптап ыстық: Алматыда мамыр айының басына дейін қандай ауа райы күтіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Туран&quot;
21:52, Бүгін
"Туран" разгромил "Каспий М" в матче Первой лиги
Фото: ФК &quot;Окжетпес&quot;
21:22, Бүгін
Дамир Марат в ближайшее время может перейти в "Кайсар"
Фото: ФК &quot;Шахтёр&quot;
20:54, Бүгін
"Шахтёр" обыграл "Хан-Тенгри" в матче Первой лиги
Фото: официальный сайт ФК &quot;Ягеллония&quot;
20:41, Бүгін
Экс-нападающий "Реала" Марк Гуаль официально перешёл в "Кайрат"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: