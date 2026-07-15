Алматы мен Шымкентте аптап ыстық +48 градусқа дейін жетеді, Астанада жаңбыр жауады
Астана
16 шілде: Ауыспалы бұлтты. Күндіз қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, екпінді жел соғады. Желдің жылдамдығы – 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +31...+33°C.
17 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 9–14 м/с. Температура түнде +17...+19°C, күндіз +31...+33°C.
18 шілде: Ауыспалы бұлтты. Күндіз жаңбыр жауып, найзағай болады. Жел 7–12 м/с. Температура түнде +18...+20°C, күндіз +35...+37°C.
Алматы
16 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 3–8 м/с. Температура түнде +22...+24°C, күндіз +36...+38°C.
17 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 3–8 м/с. Температура түнде +22...+24°C, күндіз +38...+40°C.
18 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 3–8 м/с. Температура түнде +24...+26°C, күндіз +40...+42°C.
Шымкент
16 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 8–13 м/с. Температура түнде +21...+23°C, күндіз +41...+43°C.
17 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 8–13 м/с. Температура түнде +23...+25°C, күндіз +44...+46°C.
18 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 8–13 м/с. Температура түнде +25...+27°C, күндіз +46...+48°C.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстанның бірқатар өңірінде ауа райы күрт өзгеретінін ескерткен болатын. Елдің батысы, солтүстігі, орталығы және шығысында нөсер жаңбыр, найзағай, бұршақ пен екпінді жел күтілсе, оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде аптап ыстық сақталады.