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Қоғам

Алматы мен Шымкентте аптап ыстық +48 градусқа дейін жетеді, Астанада жаңбыр жауады

Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 15:42 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК 2026 жылғы 16–18 шілдеге арналған ауа райы болжамын жариялады. Синоптиктердің мәліметінше, Алматы мен Шымкентте күн күрт ысып, ауа температурасы +48 градусқа дейін көтеріледі. Ал Астанада жаңбыр мен найзағай күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

16 шілде: Ауыспалы бұлтты. Күндіз қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, екпінді жел соғады. Желдің жылдамдығы – 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +31...+33°C.

17 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 9–14 м/с. Температура түнде +17...+19°C, күндіз +31...+33°C.

18 шілде: Ауыспалы бұлтты. Күндіз жаңбыр жауып, найзағай болады. Жел 7–12 м/с. Температура түнде +18...+20°C, күндіз +35...+37°C.

Алматы

16 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 3–8 м/с. Температура түнде +22...+24°C, күндіз +36...+38°C.

17 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 3–8 м/с. Температура түнде +22...+24°C, күндіз +38...+40°C.

18 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 3–8 м/с. Температура түнде +24...+26°C, күндіз +40...+42°C.

Шымкент

16 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 8–13 м/с. Температура түнде +21...+23°C, күндіз +41...+43°C.

17 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 8–13 м/с. Температура түнде +23...+25°C, күндіз +44...+46°C.

18 шілде: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел 8–13 м/с. Температура түнде +25...+27°C, күндіз +46...+48°C.

Бұған дейін синоптиктер Қазақстанның бірқатар өңірінде ауа райы күрт өзгеретінін ескерткен болатын. Елдің батысы, солтүстігі, орталығы және шығысында нөсер жаңбыр, найзағай, бұршақ пен екпінді жел күтілсе, оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде аптап ыстық сақталады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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