#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Аптап ыстық күшейеді: Шымкентте +39 градус, Астана мен Алматыда жаңбыр

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.07.2026 15:50 Фото: unsplash
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 7-9 шілдеге арналған ауа райы болжамын жариялады. Алдағы күндері Шымкентте күн қатты ысиды, ал Астана мен Алматыда найзағай ойнап, өткінші жаңбыр жаууы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

7 шілде: Көшпелі бұлтты. Күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Желдің жылдамдығы – 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде +17...+19°C, күндіз +30...+32°C.

8 шілде: Көшпелі бұлтты. Күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай болады. Желдің екпіні күндіз 14 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +16...+18°C, күндіз +32...+34°C.

9 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел – 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде +16...+18°C, күндіз +33...+35°C. Аптап ыстық күтіледі.

Алматы

7 шілде: Көшпелі бұлтты. Күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Желдің екпіні 13 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз +30...+32°C.

8 шілде: Көшпелі бұлтты. Күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай болады. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +31...+33°C.

9 шілде: Көшпелі бұлтты. Күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Жел әлсіз соғады. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +32...+34°C.

Шымкент

7 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел – 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +17...+19°C, күндіз +35...+37°C.

8 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз +37...+39°C.

9 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің екпіні 13 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +21...+23°C, күндіз +37...+39°C.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт
16:54, Бүгін
7 шілдеде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето
14:45, 15 маусым 2026
Алматыда аптап ыстық, Астана мен Шымкентте жаңбыр мен найзағай күтіледі
Алматы, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы
15:43, 23 маусым 2026
Алматыда аптап ыстық пен жаңбыр қатар күтіледі: Астана мен Шымкентте ауа райы қандай болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Марта Костюк
16:44, Бүгін
Лучшая теннисистка Украины Костюк в двух сетах разобралась с американкой на "Уимблдоне"
Эксперты не верят в выход Александра Бублика в четвертьфинал &quot;Уимблдона&quot;
16:26, Бүгін
Эксперты не верят в выход Александра Бублика в четвертьфинал "Уимблдона"
Хуберт Хуркач
16:12, Бүгін
Хуркач прокомментировал свой отказ от продолжения игры со Штруффом на "Уимблдоне"
Нурасыл Толебек
16:04, Бүгін
Казахстанский боксёр Толебек с трудом победил таджикского бойца на ЧА в Джакарте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: