Аптап ыстық күшейеді: Шымкентте +39 градус, Астана мен Алматыда жаңбыр
Астана
7 шілде: Көшпелі бұлтты. Күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Желдің жылдамдығы – 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде +17...+19°C, күндіз +30...+32°C.
8 шілде: Көшпелі бұлтты. Күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай болады. Желдің екпіні күндіз 14 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +16...+18°C, күндіз +32...+34°C.
9 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел – 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде +16...+18°C, күндіз +33...+35°C. Аптап ыстық күтіледі.
Алматы
7 шілде: Көшпелі бұлтты. Күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Желдің екпіні 13 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз +30...+32°C.
8 шілде: Көшпелі бұлтты. Күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай болады. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +31...+33°C.
9 шілде: Көшпелі бұлтты. Күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Жел әлсіз соғады. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +32...+34°C.
Шымкент
7 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел – 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +17...+19°C, күндіз +35...+37°C.
8 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз +37...+39°C.
9 шілде: Көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің екпіні 13 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +21...+23°C, күндіз +37...+39°C.