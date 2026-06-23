Алматыда аптап ыстық пен жаңбыр қатар күтіледі: Астана мен Шымкентте ауа райы қандай болады
Астана
24 маусымда құбылмалы бұлтты ауа райы сақталып, кей уақытта жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Күндіз бұршақ түсіп, екпінді жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы түнде +19...+21, күндіз +24...+26 градус болады.
25 маусымда күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түсуі ықтимал. Түнде +16...+18, күндіз +24...+26 градус күтіледі.
26 маусымда жауын-шашынсыз ауа райы болжанады. Күндіз ауа температурасы +29...+31 градусқа дейін көтеріледі.
Алматы
24 маусымда күндіз қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Ауа температурасы түнде +20...+22, күндіз +32...+34 градус болады.
25 маусымда да жаңбыр мен найзағай күтіледі. Түнде +18...+20, күндіз +30...+32 градус.
26 маусымда қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнауы мүмкін. Соған қарамастан күндіз ауа температурасы +33...+35 градусқа дейін көтеріліп, қатты ыстық болады.
Шымкент
24 маусымда түнде және таңертең жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз ауа температурасы +32...+34 градусқа жетеді.
25 маусымда жауын-шашынсыз ауа райы сақталып, күндіз +33...+35 градус ыстық болады.
26 маусымда да жауын-шашын күтілмейді. Күндіз ауа температурасы +35...+37 градусқа дейін көтеріліп, аптап ыстық сақталады.
Бұған дейін синоптиктер Өзбекстаннан келетін жылы ауа массаларының әсерінен еліміздің бірқатар өңірінде ауа райы күрт өзгеретінін хабарлаған еді. Кей өңірлерде күн салқындаса, оңтүстікте ауа температурасы +40 градусқа дейін жетуі мүмкін.