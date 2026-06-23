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Қоғам

Алматыда аптап ыстық пен жаңбыр қатар күтіледі: Астана мен Шымкентте ауа райы қандай болады

Алматы, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 15:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
"Қазгидромет" мамандары 24-26 маусымға арналған ауа райы болжамын жариялады. Синоптиктердің мәліметінше, алдағы күндері Алматыда жаңбыр жауып, найзағай ойнағанымен, аптап ыстық сақталады. Астана мен Шымкентте де жауын-шашын мен жоғары температура күтіледі.

Астана

24 маусымда құбылмалы бұлтты ауа райы сақталып, кей уақытта жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Күндіз бұршақ түсіп, екпінді жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы түнде +19...+21, күндіз +24...+26 градус болады.

25 маусымда күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түсуі ықтимал. Түнде +16...+18, күндіз +24...+26 градус күтіледі.

26 маусымда жауын-шашынсыз ауа райы болжанады. Күндіз ауа температурасы +29...+31 градусқа дейін көтеріледі.

Алматы

24 маусымда күндіз қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Ауа температурасы түнде +20...+22, күндіз +32...+34 градус болады.

25 маусымда да жаңбыр мен найзағай күтіледі. Түнде +18...+20, күндіз +30...+32 градус.

26 маусымда қысқа мерзімді жаңбыр жауып, найзағай ойнауы мүмкін. Соған қарамастан күндіз ауа температурасы +33...+35 градусқа дейін көтеріліп, қатты ыстық болады.

Шымкент

24 маусымда түнде және таңертең жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз ауа температурасы +32...+34 градусқа жетеді.

25 маусымда жауын-шашынсыз ауа райы сақталып, күндіз +33...+35 градус ыстық болады.

26 маусымда да жауын-шашын күтілмейді. Күндіз ауа температурасы +35...+37 градусқа дейін көтеріліп, аптап ыстық сақталады.

Бұған дейін синоптиктер Өзбекстаннан келетін жылы ауа массаларының әсерінен еліміздің бірқатар өңірінде ауа райы күрт өзгеретінін хабарлаған еді. Кей өңірлерде күн салқындаса, оңтүстікте ауа температурасы +40 градусқа дейін жетуі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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