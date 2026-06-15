Алматыда аптап ыстық, Астана мен Шымкентте жаңбыр мен найзағай күтіледі
Астана
16 маусымда күн құбылмалы болады. Күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнап, бұршақ түсуі мүмкін. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы күндіз 7-12 м/с болса, екпіні 15-18 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +15...+17°C, күндіз +28...+30°C болады.
17-18 маусымда құбылмалы ауа райы сақталады. Кей уақыттарда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ түсуі ықтимал. Солтүстік-шығыс желінің жылдамдығы 9-14 м/с, екпіні 15-20 м/с-қа дейін күшейеді. Түнде +17...+19°C, күндіз +30...+32°C жылы болады.
Алматы
16 маусымда жауын-шашынсыз, күн құбылмалы болады. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с, күндіз екпіні 13 м/с-қа жетеді. Түнде +21...+23°C, күндіз ауа температурасы +33...+35°C-қа дейін көтеріліп, қатты ыстық болады.
17-18 маусымда күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Желдің жылдамдығы 3-8 м/с, екпіні 15-18 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +20...+22°C, күндіз +33...+35°C шамасында сақталады.
Шымкент
16 маусымда таңертең және күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, кейін солтүстік-батысқа ауысады. Жылдамдығы 8-13 м/с, екпіні 15-20 м/с болады. Түнде +19...+21°C, күндіз +34...+36°C ыстық күтіледі.
17 маусымда да өткінші жаңбыр мен найзағай болжанып отыр. Оңтүстік-шығыс желінің жылдамдығы 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз +34...+36°C болады.
18 маусымда құбылмалы ауа райы сақталады. Өткінші жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыс желі 8-13 м/с жылдамдықпен соғады. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз +34...+36°C болады.
Синоптиктер тұрғындарға ауа райының күрт өзгеруіне байланысты сақтық шараларын сақтауға кеңес береді.