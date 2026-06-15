#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматыда аптап ыстық, Астана мен Шымкентте жаңбыр мен найзағай күтіледі

Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.06.2026 14:45 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК мамандары 2026 жылғы 16-18 маусым аралығына арналған ауа райы болжамын жариялады. Алдағы күндері Астана, Алматы және Шымкент қалаларында жаңбыр, найзағай, бұршақ және аптап ыстық күтіледі.

Астана

16 маусымда күн құбылмалы болады. Күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнап, бұршақ түсуі мүмкін. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы күндіз 7-12 м/с болса, екпіні 15-18 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +15...+17°C, күндіз +28...+30°C болады.

17-18 маусымда құбылмалы ауа райы сақталады. Кей уақыттарда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ түсуі ықтимал. Солтүстік-шығыс желінің жылдамдығы 9-14 м/с, екпіні 15-20 м/с-қа дейін күшейеді. Түнде +17...+19°C, күндіз +30...+32°C жылы болады.

Алматы

16 маусымда жауын-шашынсыз, күн құбылмалы болады. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с, күндіз екпіні 13 м/с-қа жетеді. Түнде +21...+23°C, күндіз ауа температурасы +33...+35°C-қа дейін көтеріліп, қатты ыстық болады.

17-18 маусымда күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Желдің жылдамдығы 3-8 м/с, екпіні 15-18 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +20...+22°C, күндіз +33...+35°C шамасында сақталады.

Шымкент

16 маусымда таңертең және күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, кейін солтүстік-батысқа ауысады. Жылдамдығы 8-13 м/с, екпіні 15-20 м/с болады. Түнде +19...+21°C, күндіз +34...+36°C ыстық күтіледі.

17 маусымда да өткінші жаңбыр мен найзағай болжанып отыр. Оңтүстік-шығыс желінің жылдамдығы 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз +34...+36°C болады.

18 маусымда құбылмалы ауа райы сақталады. Өткінші жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыс желі 8-13 м/с жылдамдықпен соғады. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз +34...+36°C болады.

Синоптиктер тұрғындарға ауа райының күрт өзгеруіне байланысты сақтық шараларын сақтауға кеңес береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
10:08, Бүгін
16-18 маусымда Қазақстанда нөсер жаңбыр жауып, аптап ыстық 40 градусқа дейін жетеді
Парк культуры и отдыха им. М. Горького, Центральный парк культуры и отдыха города Алматы, ЦПКиО им. Горького, ЦПКиО, весна в Алматы, Алматы, виды города Алматы
16:43, 02 шілде 2025
Алдағы күндері Алматы мен Шымкентте аптап ыстық, ал елорда тұрғындары не күтеді
Парк культуры и отдыха им. М. Горького, Центральный парк культуры и отдыха города Алматы, ЦПКиО им. Горького, ЦПКиО, весна в Алматы, Алматы, виды города Алматы
16:10, 07 мамыр 2026
Ауа райы күрт өзгереді: Астана, Алматы, Шымкентте жауын мен ыстық қатар жүреді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ATP
20:47, Бүгін
Александр Бублик не смог выйти в четвертьфинал топового турнира в Галле
Фото: пресс-служба КФФ
20:25, Бүгін
Скандальный судья-матершинник Исмуратов получил пять суток ареста
Фото: ФК &quot;Акжайык&quot;
19:54, Бүгін
Арман Смаилов официально перешёл в "Туран"
Фото: UFC
19:25, Бүгін
"Горжусь своим воином": Двалишвили поддержал Топурию после поражения в бою с Гейджи
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: