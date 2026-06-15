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Қоғам

16-18 маусымда Қазақстанда нөсер жаңбыр жауып, аптап ыстық 40 градусқа дейін жетеді

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.06.2026 10:08 Фото: pixabay
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 16-18 маусым аралығына арналған ауа райы болжамын жариялады.

Метеорологтардың мәліметінше, атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты еліміздің басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады.

Синоптиктердің болжамынша, жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, жел күшейеді. Кей өңірлерде дауыл соғып, бұршақ жаууы мүмкін.

Қатты жаңбыр:

  • 16 маусымда Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарында;
  • 18 маусымда Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарында күтіледі.

Сонымен қатар алдағы күндері еліміздің бірқатар өңірінде аптап ыстық сақталады.

Атап айтқанда, оңтүстік-батыс пен оңтүстікте күндіз ауа температурасы +35...+40 градусқа дейін көтеріледі. Ал солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде +35...+38 градусқа дейін ыстық болады.


"Еліміздің қалған аумағында температуралық фонда айтарлықтай өзгеріс күтілмейді", – деп хабарлады "Қазгидромет" мамандары.

Бұған дейін синоптиктер Алматы мен Ақтөбе тұрғындарына қолайсыз метеорологиялық жағдайларға байланысты ескерту жасаған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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