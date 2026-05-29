Қазақстанға 40 градусқа дейінгі аптап ыстық келеді
Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 30–31 мамыр және 1 маусым күндеріне арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мамандардың мәліметінше, бұл күндері елдің солтүстігі, оңтүстігі және батыс бөлігінде атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты ауа райы тұрақсыз болады. Найзағайлы жаңбыр күтіледі.
30–31 мамырда Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе және Қостанай облыстарында қатты жаңбыр, бұршақ және қатты жел болуы ықтимал.
Елдің басқа өңірлерінде негізінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
"Республика бойынша жел күшейеді, ал оңтүстікте шаңды дауылдар болуы мүмкін", – делінген "Қазгидромет" хабарламасында.
Сондай-ақ кейбір өңірлерде ауа температурасы 40 градусқа дейін көтерілуі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript