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Қоғам

Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары - 13 маусым

Валюта бағамы, Астана, Алматы, ақша айырбас орындары, 13 маусым, АҚШ доллары, евро, рубль , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.06.2026 11:53 Сурет: Zakon.kz/Максим Золотухин
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 13 маусымдағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 489,33 теңге; евро – 566,03 теңге; Ресей рублі – 6,74 теңге; Қытай юаны – 72,36 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу - 486 теңге, сату - 493 теңге.
  • Евро: сатып алу - 563 теңге, сату - 573 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 6,49 теңге, сату - 6,8 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу - 488,93 теңге, сату - 490,97 теңге.
  • Евро: сатып алу - 564,56 теңге, сату - 569,6 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 6,52 теңге, сату - 6,64 теңге.

Бұған дейін қазақстандықтар артық ақшасын сақтауда көбіне қандай тәсілдерге жүгінетінін жазғанбыз.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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