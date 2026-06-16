Алматыда бірнеше автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгерді
Қалалық көлік холдингінің мәліметінше, бұған дейін 17 маусымнан бастап әл-Фараби даңғылының бір бөлігі жабылатыны туралы хабарланған еді. Соған байланысты №45 автобус маршрутының қозғалыс сызбасы өзгертілді.
№45 маршрут
Оңтүстік бағытта: Достық даңғылы – Қажымұқан көшесі – Назарбаев даңғылы – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.
Кері бағытта: өзгеріссіз.
Сондай-ақ 17 маусымнан бастап Габдуллин көшесінің (Манас көшесінен Әуезов көшесіне дейінгі аралық) орташа жөндеу жұмыстарына байланысты №7 троллейбус маршруты уақытша өзгертіледі.
№7 троллейбус
Солтүстік бағытта: Әуезов көшесі – Бұқар жырау көшесі – Манас көшесі – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.
Кері бағытта: өзгеріссіз.
Бұдан бөлек, Шемякин көшесінің (Рысқұлов даңғылынан Хмельницкий көшесіне дейін) орташа жөндеуіне байланысты №8, №32, №51, №79 және №126 маршруттарының қозғалысына да уақытша өзгерістер енгізілді. Жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін қозғалыс жаңа сызба бойынша жүзеге асады.
№8 маршрут
Солтүстік бағытта: Жангелдин көшесі – Папанин көшесі – Хмельницкий көшесі – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.
Кері бағытта: Хмельницкий – Гете – Руставели – Папанин – Жангелдин – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.
№32 маршрут
Солтүстік бағытта: Жангелдин – Папанин – Хмельницкий – Майлин – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.
Кері бағытта: Майлин – Хмельницкий – Гете – Руставели – Папанин – Жангелдин – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.
№51 маршрут
Солтүстік бағытта: Жангелдин – Папанин – Хмельницкий – Майлин – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.
Кері бағытта: Майлин – Хмельницкий – Гете – Руставели – Папанин – Жангелдин – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.
№79 маршрут
Солтүстік бағытта: Жангелдин – Папанин – Хмельницкий – Майлин – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.
Кері бағытта: Майлин – Хмельницкий – Гете – Руставели – Папанин – Жангелдин – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.
№126 маршрут
Солтүстік бағытта: Жангелдин – Папанин – Хмельницкий – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.
Кері бағытта: Хмельницкий – Гете – Руставели – Папанин – Жангелдин – әрі қарай бұрынғы сызба бойынша.
Сонымен қатар 2026 жылғы 16 маусымнан 20 шілдеге дейін Алматыда Жұмабаев көшесінде автокөлік қозғалысы шектелгені хабарланды.