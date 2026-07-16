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Қоғам

Алматыда маңызды автобус бағытының қозғалыс сызбасы 16 шілдеден бастап өзгерді

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.07.2026 09:47 Фото: Zakon.kz
Алматыда бүгін, 2026 жылғы 16 шілдеден бастап, маңызды №111 автобус маршрутының қозғалыс сызбасы өзгерді. Бұған жол жөндеу жұмыстары себеп болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Алматы көлік холдингі" Telegram-арнасында хабарланды.

"Станиславский көшесінде жол жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне және көлік қозғалысының уақытша шектелуіне байланысты 16 шілдеден бастап жұмыстар аяқталғанға дейін №111 маршруттың қозғалыс сызбасына уақытша өзгерістер енгізіледі", – делінген хабарламада.

№111 маршрут

  • Солтүстік бағытта: Станиславский көшесі – Болтырік Шешен көшесі – Жангелдин көшесі – Сидоркин көшесі – Гастелло көшесі – Баянауыл көшесі – Жангелдин көшесі. Соңғы аялдама "Баянауыл көшесі" аялдамасына ауыстырылды.
  • Кері бағытта: қозғалыс "Баянауыл көшесі" соңғы аялдамасынан басталып, Жангелдин көшесі – Болтырік Шешен көшесі – Станиславский көшесі арқылы әрі қарай бұрынғы бағыт бойынша жалғасады.

Бұған дейін, 2026 жылғы 15 шілдеден бастап, Алматыда бірден 15 автобус маршрутының қозғалыс бағыты өзгергені хабарланған болатын. Бұған Бекешев көшесінде (Әбділдин көшесінен Абай даңғылына дейінгі аралықта) "Алматы қаласының Батыс кәріз коллекторын салу" жобасы аясындағы құрылыс-монтаж жұмыстарының жүргізілуі себеп болды.

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