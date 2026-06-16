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Қоғам

"Қыздар.нет" сайты иелерінен қандай мүлік табылды

&quot;Қыздар.нет&quot; сайты иелерінен қандай мүлік табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 17:10 Сурет: pixabay
Алматы gолиция департаменті атышулы "Қыздар.нет" сайтының иелеріне тиесілі мүліктер туралы мәлімет жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицияның мәліметінше, күдіктілердің атына шағын және орта бизнес саласында жұмыс істейтін сегіз компания тіркелген.

Сонымен қатар, олардың Алматы қаласы мен Алматы облысы аумағында орналасқан қымбат бағалы мүлкі анықталған. Оның ішінде:

  • 5 пәтер;
  • 6 коммерциялық нысан;
  • 6 коттедж;
  • 10 жер телімі;
  • 6 автотұрақ орны;
  • 11 люкс санатындағы автокөлік бар.

Полицияның хабарлауынша, қылмыстық жолмен табылған болуы мүмкін мүлікті тәркілеуді қамтамасыз ету және оны заңдастыру белгілерін анықтау мақсатында күдіктілер мен олармен байланысты компаниялардың мүлкіне қатысты мәмілелер уақытша тоқтатылды. Аталған мүлікке тыйым салынды.

Еске салайық, 2026 жылғы 15 маусымда Алматыда "Қыздар.нет" сайтының ұйымдастырушылары ұсталған болатын. Тергеу мәліметінше, сайт 2011 жылдан бері ақылы интимдік қызметтерді жарнамалау және ұйымдастыру үшін пайдаланылған.

Бұған дейін Ішкі істер министрлігі аталған іске қатысты қосымша мәлімет жариялаған еді. Ведомствоның мәліметінше, сайтта интимдік қызмет көрсететіндердің 9 мыңға жуық сауалнамасы орналастырылған. Оның 500-ден астамы дәстүрлі емес жыныстық бағдардағы адамдар мен трансвеститтердің анкеталары болған.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жалғасып жатыр.

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Айдос Қали
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