Алматыдағы криминогендік жағдай тұрақты - полиция
Оның айтуынша, заманауи материалдық-техникалық база, цифрлық шешімдер және интеллектуалды бейнебақылау жүйелерінің арқасында құқық қорғау органдары жедел жағдайды нақты уақыт режимінде бақылап, туындаған қауіптерге жедел әрекет ете алады.
"Жалпы алғанда, Алматыдағы криминогендік жағдай тұрақты және бақылауда", – деді Салтанат Әзірбек.
2026 жылдың бес айының қорытындысы бойынша қалада қылмыс деңгейі 10,9%-ға төмендеген, ал қылмыстарды ашу көрсеткіші 5,6%-ға артқан. Сондай-ақ, қоғамдық орындарда және бұрын сотталған адамдар тарапынан жасалған құқық бұзушылықтар саны айтарлықтай азайған. Полиция мәліметінше, Алматыда қылмыс деңгейінің төмендеуі үш жыл қатарынан тұрақты үрдіс ретінде сақталып келеді.
Алдын алу жұмыстарына ерекше көңіл бөлініп келеді. Талдау нәтижелері бойынша қылмыстардың 80%-дан астамы басқа қалалардан келген адамдар тарапынан жасалатыны, сондай-ақ ауыр құқық бұзушылықтардың едәуір бөлігі алкогольдік ішімдік тұтынып, мас кезінде болатыны анықталған. Осыған байланысты қоғамдық орындарда патрульдеу күшейтіліп, жергілікті және қалалық профилактикалық іс-шаралар тұрақты түрде жүргізілуде.
"Алко-стоп" акциясы аясында 625 құқық бұзушы әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Алкоголь өнімдерін заңсыз сатқан 243 кәсіпкер жазаланып, заңсыз айналымнан жалпы құны 40 миллион теңгеден асатын 13 тоннадан астам алкоголь тәркіленген.
Көші-қон бақылау саласында да ауқымды жұмыс жүргізілуде. "Қоныс" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында тіркеусіз тұрған 7,8 мыңнан астам азамат және көші-қон заңнамасын бұзған 700-ден астам шетел азаматы жауапкершілікке тартылған. 174 шетелдік ел аумағынан шығарылған.
Ойын-сауық орындарындағы тәртіпті қамтамасыз ету – басым бағыттардың бірі. Алматыда мұндай 885 нысан жұмыс істейді, олардың 85-і қоғамдық тәртіпке айтарлықтай әсер етеді. Тексеру нәтижесінде бірқатар мекемелердің қызметі уақытша тоқтатылған.
Қала әкімдігімен бірлесіп, бет-әлпетті тану функциясы бар интеллектуалды бейнебақылау жүйелерін енгізу жобасы жүзеге асырылуда. Қазіргі таңда 20 ойын-сауық орны жедел басқару орталығына қосылған.
Интернет-алаяқтықпен күресте де оң динамика байқалады. Бес ай ішінде тіркелген фактілер саны 14,2%-ға азайған. Банктермен бірлесіп, 50 миллион теңгеден астам сомаға жасалуы мүмкін 67 алаяқтық әрекеттің алдын алған. Сонымен қатар, қылмыстық мақсатта пайдаланылған шамамен 20 мың интернет-ресурс бұғатталған.
Есірткі қылмыстарына қарсы іс-қимыл бағытында 342 құқық бұзушылық анықталып, заңсыз айналымнан 143 килограмнан астам есірткі заттары тәркіленген. Сондай-ақ есірткі таратуға қатысты мыңнан астам интернет-сайт бұғатталған.
Жол қозғалысы қауіпсіздігі де ерекше назарда. Жыл басынан бері 1,4 миллионнан астам жол қозғалысына қатысушы жауапкершілікке тартылған, алкогольдік ішімдік ішіп, көлікті мас күйде басқарған мыңнан астам жүргізуші ұсталып, 1 400-ден астам адам көлік жүргізу құқығынан айырылған.
Полиция мәліметінше, бүгінде Алматыда 200 мыңнан астам бейнебақылау камерасы жұмыс істейді, олардың 73 мыңнан астамы Жедел басқару орталығына қосылған. 19 мыңнан астам камера бейне-талдау және жасанды интеллект технологияларымен жабдықталған.