Қазақстанда "111" байланыс орталығының жұмыс тәртібі өзгерді
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Жасанды интеллект және цифрлық даму министрінің 2026 жылғы 11 маусымдағы бұйрығымен отбасы, әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша "111" байланыс орталығының қызметін ұйымдастыру және оның мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау қағидаларына өзгерістер енгізілді.
Жаңартылған қағидаларға сәйкес, "111" байланыс орталығы:
- жеке және заңды тұлғаларға тәулік бойы, демалыссыз және мереке күндерінсіз қазақ және орыс тілдерінде қызмет көрсетеді;
- ақпараттық-анықтамалық кеңес, ұйымдастырушылық және психологиялық көмек ұсынады;
- келіп түскен өтініштер бойынша орталық мемлекеттік органдармен және жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимыл жасайды;
- өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдармен хат алмасады;
- балалардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша Бала құқықтары жөніндегі уәкілмен және өңірлік уәкілдермен жұмыс жүргізеді;
- ресми байланыс арналары мен 111.gov4c.kz цифрлық платформасы арқылы келіп түскен ауызша және жазбаша өтініштерді қабылдап, қарайды;
- өтініштерді шешудің тиімді жолдарын анықтау үшін ақпарат жинап, өңдейді;
- көрсетілетін көмектің көлемін дербес айқындайды;
- қажетті ақпарат алу және жолдау үшін мемлекеттік органдарға шығыс қоңыраулар жасайды;
- шұғыл әрекет етуді қажет ететін жағдайларда тиісті ақпаратты мемлекеттік органдарға дереу жолдайды;
- өтініштерді тіркеудің цифрлық жүйесіне қажетті мәліметтерді енгізеді;
- өтініш иелеріне өтініштің тіркеу нөмірі, мәртебесі және қаралу барысы туралы ақпарат береді;
- өз қызметі бойынша ақпараттық қолдау көрсетеді;
- мәселе Бірыңғай байланыс орталығының құзыретіне кірсе, қоңырауды сол орталыққа бағыттайды;
- мәселе өз құзыретіне жатпаса, өтініш берушіге қай органға жүгіну қажет екенін түсіндіреді;
- цифрландыру саласындағы уәкілетті органның сұрауы бойынша әңгіме жазбаларын ұсынады;
- кеңесшілердің біліктілігін арттыру жұмыстарын жүргізеді;
- қызметкерлерді ынталандыру шараларын қолданады;
- әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғау саласындағы көмектер туралы халықтың хабардарлығын арттыру жұмыстарын жүргізеді.
Құжатта "111" байланыс орталығының мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасайтын қатысушылары да нақтыланған. Олардың қатарында байланыс орталығының өзі, цифрландыру саласындағы уәкілетті орган, бала құқықтары жөніндегі өңірлік уәкілдер, орталық және жергілікті мемлекеттік органдар, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалар бар.
Сонымен қатар, шұғыл әрекет етуді талап ететін жағдайларда мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдар арасында қолданыстағы байланыс арналары арқылы ауызша және жазбаша ақпарат алмасуға рұқсат етіледі.
Бұйрық 2026 жылғы 12 шілдеден бастап күшіне енеді.
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