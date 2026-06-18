#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Президент: Негізгі мәселе – білікті медицина мамандарының тапшылығын жою

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 12:49 Фото: pixabay
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев денсаулық сақтау саласындағы ең өзекті түйткіл – білікті маман тапшылығы екенін атап өтті.

Президенттің айтуынша, заманауи ауруханалар мен озық медициналық жабдықтар маңызды болғанымен, басты рөлді кәсіби кадрлар атқарады.

Қасым-Жомарт Тоқаев ауылдық жерлерде маман жетіспеушілігі ерекше сезілетінін жеткізді.

"Әйтсе де ең заманауи ауруханалар мен озық құрал-жабдық – жұмыстың басы ғана екенін түсінгеніміз абзал. Негізгі мәселе – білікті маман тапшылығын жою, мұның зардабын әсіресе ауылдық жерлер тартып отыр", – деді Мемлекет басшысы.

Президент бұл мәселені шешу үшін нақты шаралар қабылдау қажеттігін айтты.

"Бұл үшін бастапқы медициналық-санитарлық көмек жұмысшыларын қолдау бағдарламасын әзірлеу қажет", – деді ол.

Қасым-Жомарт Тоқаев медицина қызметкерлеріне лайықты жағдай жасау – мемлекеттің міндеті екенін де атап өтті.

"Адамдарға көмектесуге бірінші болып келетін жандар мемлекет қамқорлығын сезінуі керек. Олар үшін лайықты жалақы, толық әлеуметтік пакет және жергілікті жерде жұмыс істеуге ынталандыратын тетіктер болуға тиіс", – деді Президент.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Төрегелді Шармановтың есімі медицина университетіне берілді
13:06, Бүгін
Астана медицина университетіне академик Төрегелді Шармановтың есімі беріледі – Қасым-Жомарт Тоқаев
Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, молодежь
13:39, 24 қазан 2025
Мемлекет басшысы: Мемлекеттік маңызы бар кез келген мәселе бойынша шешуші сөзді азаматтарымыз айтуға тиіс
Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, адвокатская контора
13:08, 24 қазан 2025
Президент: "Заң мен тәртіп" тұжырымдамасы – еліміздің жарқын болашағын құрудың маңызды тетігі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Илия Топурия
13:07, Бүгін
Топурия хочет провести реванш с Гейджи в Испании после сенсационного фиаско в Белом доме
Михаил Шайдоров
13:01, Бүгін
Герои зимней Олимпиады из Казахстана и их тренеры получат более 250 миллионов тенге
Тренер из Росси о магии Каннаваро
12:51, Бүгін
Эксперт заявил о магии Каннаваро после поражения Узбекистана в первом туре ЧМ-2026
Мать голкипера Кабо-Верде Возиньи получила разрешение на въезд в США на матч ЧМ
12:41, Бүгін
Мать голкипера Кабо-Верде Возиньи получила разрешение на въезд в США на матч ЧМ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: