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Қоғам

Жаңбыр мен аптап ыстық: алдағы күндері Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 17:27 Фото: unsplash
"Қазгидромет" РМК мамандары Астана, Алматы және Шымкент қалаларына алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің мәліметінше, 2026 жылғы 19-21 маусым аралығында еліміздің үш ірі мегаполисінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, сондай-ақ ауа температурасы +35°C-қа дейін көтеріледі.

Астанадағы ауа райы

19 маусым: Ауыспалы бұлтты. Кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ жаууы мүмкін. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы 7-12 м/с, күндіз екпіні 15 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +17…+19°C, күндіз +33…+35°C.

20-21 маусым: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыс желі 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде +16…+18°C, күндіз +33…+35°C.

Алматыдағы ауа райы

19 маусым: Ауыспалы бұлтты. Күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 3-8 м/с, күндіз екпіні 13 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +20…+22°C, күндіз +31…+33°C.

20-21 маусым: Ауыспалы бұлтты. Өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-шығыс желі 3-8 м/с, күндіз екпіні 15–18 м/с. Ауа температурасы түнде +19…+21°C, күндіз +30…+32°C.

Шымкенттегі ауа райы

19 маусым: Ауыспалы бұлтты. Өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-шығыс желі 8-13 м/с, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +16…+18°C, күндіз +33…+35°C.

20 маусым: Ауыспалы бұлтты. Күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-шығыс желі 8-13 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +20…+22°C, күндіз +33…+35°C.

21 маусым: Ауыспалы бұлтты. Кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-шығыс желі 8-13 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +21…+23°C, күндіз +33…+35°C.

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Айдос Қали
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