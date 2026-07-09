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Қоғам

10-12 шілдеде аптап ыстық күшейеді: Шымкентте +40°С-қа дейін, Астана мен Алматыда +38°С-қа дейін ыстық болады

Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.07.2026 16:22 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері Астана, Алматы және Шымкент қалаларына алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамын жариялады.

Мамандардың мәліметінше, жауын-шашын күтілмейді. Алайда еліміздің бірқатар өңірінде аптап ыстық сақталады: Шымкентте ауа температурасы +40°С-қа, ал Астана мен Алматыда +38°С-қа дейін көтеріледі.

Астана

10 шілде:

Ауа райы аз бұлтты. Күндіз желдің жылдамдығы секундына 12 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +17...+19°С, күндіз +34...+36°С.

11 шілде:

Ауа райы құбылмалы бұлтты. Ауа температурасы түнде +15...+17°С, күндіз +35...+37°С.

12 шілде:

Ауа райы құбылмалы бұлтты. Ауа температурасы түнде +18...+20°С, күндіз +35...+37°С.

Алматы

10 шілде:

Ауа райы құбылмалы бұлтты. Ауа температурасы түнде +19...+21°С, күндіз +33...+35°С.

11 шілде:

Ауа райы құбылмалы бұлтты. Ауа температурасы түнде +20...+22°С, күндіз +35...+37°С.

12 шілде:

Ауа райы құбылмалы бұлтты. Ауа температурасы түнде +21...+23°С, күндіз +36...+38°С.

Шымкент

10-12 шілде:

Ауа райы құбылмалы бұлтты. Күндіз желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +22...+24°С, күндіз +38...+40°С.

Бұған дейін синоптиктер Қазақстандағы климаттың өзгеруіне қатысты алаңдатарлық мәліметтерді жариялаған болатын. Мамандардың айтуынша, елімізде ауа температурасы әлемдік орташа көрсеткішпен салыстырғанда жылдамырақ артып келеді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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