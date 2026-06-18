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Қоғам

Қазақстанда шілдеде ауа температурасы +50 градусқа дейін көтеріледі

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 18:08 Фото: pixabay
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы шілде айына арналған кеңестік сипаттағы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандардың мәліметінше, шілде Қазақстандағы жылдың ең ыстық айы болып қала береді.

Елдің солтүстік және шығыс өңірлерінде орташа ауа температурасы +18...+23 градус болса, оңтүстікте +28...+30 градусқа дейін көтеріледі.

Жекелеген күндері солтүстік пен шығыста ауа температурасы +42...+43 градусқа дейін ысиды. Ал орталық, батыс және оңтүстік-шығыс өңірлерде +47...+48 градусқа, еліміздің оңтүстігінде +50 градусқа дейін жетуі мүмкін.

Сонымен қатар, аптап ыстыққа қарамастан, шілде айында қысқа мерзімді салқындау кезеңдері де болады.

Синоптиктердің айтуынша, солтүстік және шығыс облыстарда түнгі ауа температурасы кей жерлерде +5 градусқа дейін төмендеуі ықтимал.

Сондай-ақ Қазақстанның солтүстігінде шілде – жылдың ең жауын-шашынды айы саналады. Жаңбыр көбіне найзағаймен қатар жүреді, кей өңірлерде нөсер түрінде жаууы мүмкін. Жекелеген аудандарда бір тәуліктің ішінде бір айлық жауын-шашын мөлшеріне тең немесе одан да көп жауын түсуі ықтимал.

Ең жоғары найзағай белсенділігі елдің солтүстік, шығыс және таулы аймақтарында күтіледі. Ал оңтүстік-шығыстағы таулы өңірлерде бұршақ жаууы мүмкін.

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Айдос Қали
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