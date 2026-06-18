#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

19 маусымда Қазақстанның 14 өңірінде аптап ыстық болады

Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 18:40 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 19 маусымға арналған ауа райы болжамы мен қауіпті метеорологиялық құбылыстар туралы ақпаратты жариялады. Болжамға сәйкес, еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық сақталады.

Синоптиктердің мәліметінше, күндіз ауа температурасы +35...+42 градусқа дейін көтерілетін қатты ыстық мына өңірлерде күтіледі:

  • Атырау облысында;
  • Маңғыстау облысында;
  • Ақмола облысында;
  • Павлодар облысында;
  • Қарағанды облысында;
  • Шығыс Қазақстан облысында;
  • Алматы облысында;
  • Абай облысында;
  • Жетісу облысында;
  • Ұлытау облысында;
  • Батыс Қазақстан облысының оңтүстігінде;
  • Қостанай облысының оңтүстігінде;
  • Ақтөбе облысының оңтүстігі мен шығысында;
  • Қызылорда облысының солтүстігінде.

Сонымен қатар, атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты республиканың басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерлерде бұршақ жаууы мүмкін. Елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында қатты жаңбыр күтіледі, ал солтүстік-батыс, оңтүстік және орталық өңірлерде дауылды жел соғады.

Сондай-ақ республика бойынша жел күшейіп, солтүстік-батыс пен солтүстік өңірлерде түнгі және таңғы уақытта тұман түсуі ықтимал.

Бұдан бөлек, еліміздің бірқатар өңірінде өрт қаупі сақталады.

Өрт қаупінің жоғары деңгейі:

  • Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл облыстарында;
  • Батыс Қазақстан облысының оңтүстігінде;
  • Маңғыстау облысының батысы мен солтүстік-шығысында;
  • Ақтөбе, Солтүстік Қазақстан, Қарағанды облыстарының оңтүстігі мен шығысында;
  • Ақмола облысының орталығында;
  • Алматы облысының оңтүстігі мен батысында;
  • Жетісу облысының орталығы мен оңтүстігінде.

Төтенше өрт қаупі:

  • Қызылорда облысында;
  • Қостанай облысының оңтүстігі мен оңтүстік-батысында;
  • Ақмола облысының шығысында;
  • Павлодар облысының солтүстігі мен шығысында;
  • Қарағанды облысының батысы мен орталығында;
  • Ұлытау облысының шығысы мен оңтүстігінде;
  • Абай облысының батысы, солтүстік-шығысы және оңтүстігінде;
  • Шығыс Қазақстан облысының солтүстік-батысы, оңтүстігі және орталығында;
  • Түркістан облысының батысы мен солтүстігінде;
  • Жамбыл облысының батысы мен оңтүстігінде;
  • Алматы облысының солтүстігінде;
  • Жетісу облысының шығысы мен батысында.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
15:19, 16 маусым 2026
Алматы, Астана және Шымкентте найзағай ойнап, аптап ыстық болады
Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце
17:20, 16 маусым 2026
Ертең Қазақстанның 12 өңірінде 38 градусқа дейін аптап ыстық болады
Аптап ыстық, ауа райы болжамы, 14 маусым, Қазақстан, дауылды ескерту
17:16, 13 маусым 2026
Еліміздің төрт өңірінде 14 маусымда аптап ыстық болатыны болжанады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта
20:02, Бүгін
Казахстанские гимнасты заняли четвёртое место на чемпионате Азии в командном первенстве
Фото: Ufa.uz
19:34, Бүгін
Как узбекские врачи отреагировали на исторический гол на ЧМ-2026 (видео)
Фото: Ufa.uz
19:11, Бүгін
Эльдор Шомуродов высказался о поражении Узбекистана на старте ЧМ-2026 по футболу
Фото: WTA
18:59, Бүгін
Елена Рыбакина узнала потенциальную соперницу в четвертьфинале турнира в Берлине
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: