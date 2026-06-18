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Қоғам

115 млн теңгенің алтын бұйымы жоғалды: Көкшетауда экс-директорға қатысты тергеу басталды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 18:33 Фото: Zakon.kz
Көкшетауда полицейлер 115 миллион теңгеден астам соманың зергерлік бұйымдарының ысырап етілу фактісін тергеп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

17 маусымда қалалық полиция басқармасына зергерлік үйлердің бірінің өкілінің өтініші түсті. Өтініш берушінің ақпараты бойынша, компанияның Көкшетаудағы өңірлік филиалында тексеріс барысында тауарлық-материалдық құндылықтар – алтын әшекейлердің жетіспеушілігі анықталды. Ұрлық 2026 жылғы сәуір мен маусым аралығында болуы мүмкін екендігі алдын ала анық болды.

Компания өкілінің айтуынша, филиалдың бұрынғы аймақтық директорының жымқыруға қатысы болуы мүмкін.

Осы факті бойынша полиция қызметкерлері сотқа дейінгі тергеп-тексеруді дереу бастады.

Бастапқы тергеу әрекеттері шеңберінде өтініш берушілер көрсеткен тұлғадан сұрақ-жауап алынып, сондай-ақ құжаттарды жинау және талдау ұйымдастырылды. Қазіргі уақытта өзге де мән-жайларды анықтауға бағытталған тергеу іс-шараларының кешені жүргізіліп жатыр.

Полицейлер сауда объектілері мен ұйымдарының иелеріне ішкі аудиттерді, түгендеуді жүйелі түрде жүргізуді, тауарлық-материалдық құндылықтардың қозғалысын бақылауды, сондай-ақ заманауи есепке алу және бейнебақылау жүйелерін пайдалануды ұсынады.

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Айдос Қали
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