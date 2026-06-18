#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Тоқаев телефон арқылы бірнеше өңір әкімінің баяндамасын тыңдады

Тоқаев телефон арқылы бірнеше өңір әкімінің баяндамасын тыңдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 19:51 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев телефон арқылы Атырау, Жамбыл, Маңғыстау және Ұлытау облыстары әкімдерінің баяндамасын тыңдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, әкімдер Президентке өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты негізгі көрсеткіштер мен алдағы кезеңге арналған жоспарлары туралы есеп берді. Сондай-ақ облыс жетекшілері Мемлекет басшысы тапсырмаларының орындалу барысы жөнінде баяндады.

Қасым-Жомарт Тоқаев Серік Шәпкеновке, Ербол Қарашөкеевке, Нұрдәулет Қилыбайға және Дастан Рыспековке аймақтарды дамытудың жаңа тәсілдері қажет екенін ескертті.

Сонымен қатар облыстардың экономикалық әлеуетін арттыру және азаматтар мүддесіне қатысты әлеуметтік мәселелерді шешу үшін нақты шаралар қабылдауды тапсырды.

Президент балалар мен жасөспірімдерге арналған әлеуметтік инфрақұрылым нысандарының, балаларды оңалту орталықтарының, емханалар мен ауруханалардың құрылысын жеделдету міндетін жүктеді. Сондай-ақ "Таза Қазақстан" қоғамдық-саяси акциясы аясында ауқымды жұмыс жүргізу аса маңызды екенін атап айтты.

Қасым-Жомарт Тоқаев азаматтармен ұдайы байланыста болып, туындаған түйткілдерді уақтылы шешу қажеттігіне айрықша назар аударды. Бұдан бөлек, өңір басшыларына экологиялық ахуалды бақылауда ұстау, криминогендік құбылыстармен, заңды қасақана бұзу әрекеттерімен батыл түрде күрес жүргізу жөнінде тапсырма берілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаев, телефон арқылы сөйлесу, Атырау облысының әкімі
09:02, 06 сәуір 2024
Тоқаев Атырау облысының әкімімен телефон арқылы сөйлесті
Тоқаев Макронмен телефон арқылы сөйлесті
15:10, 23 тамыз 2025
Тоқаев Макронмен телефон арқылы сөйлесті
Тоқаев Путинмен телефон арқылы сөйлесті
18:01, 20 наурыз 2026
Тоқаев Путинмен телефон арқылы сөйлесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта
20:02, Бүгін
Казахстанские гимнасты заняли четвёртое место на чемпионате Азии в командном первенстве
Фото: Ufa.uz
19:34, Бүгін
Как узбекские врачи отреагировали на исторический гол на ЧМ-2026 (видео)
Фото: Ufa.uz
19:11, Бүгін
Эльдор Шомуродов высказался о поражении Узбекистана на старте ЧМ-2026 по футболу
Фото: WTA
18:59, Бүгін
Елена Рыбакина узнала потенциальную соперницу в четвертьфинале турнира в Берлине
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: