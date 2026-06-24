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Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиёевпен телефон арқылы сөйлесті

Телефон арқылы сөйлесу, Қазақстан, Қасым-Жомарт Тоқаев, Шавкат Мирзиёев, Өзбекстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.06.2026 18:30 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевпен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 24 маусымда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Әңгімелесу барысында көшбасшылар қазақ-өзбек қарым-қатынасы жоғары қарқынмен дамып келе жатқанын атап өтті. Президенттер өзара ықпалдастықты одан әрі нығайту, биыл сәуір айында Бұхара қаласында өткен мемлекеттер басшылары кездесуінде қол жеткізілген уағдаластықтарды нақты іске асыру мәселелерін талқылады. Президент әкімшіліктері, үкіметтер мен салалық ведомстволар арасындағы байланыстардың жандануы екіжақты ынтымақтастықты дәйекті түрде дамыту және бірлескен жобаларды ілгерілету үшін өте маңызды екеніне назар аударылды".

Сондай-ақ тараптар өңірлік және халықаралық күн тәртібінің негізгі мәселелері жөнінде пікір алмасып, алдағы ортақ іс-шаралардың кестесін қарастырғаны да айтылады.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың "Қазақстан – ЕО" дөңгелек үстелінде сөз сөйлегені хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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