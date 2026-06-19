Алматыда жасанды интеллект зертханалық диагностикаға көмектесе бастады
Орталықтандырылған зертханада автоматтандырылған трек жүйесі мен жасанды интеллект элементтері енгізілген заманауи кешен пайдалануға берілді. Жаңа технология диагностикалық анализаторларды бірыңғай цифрлық желіге біріктіріп, зерттеу жүргізу уақытын қысқартуға, адами фактордың әсерін азайтуға және зертханалық диагностиканың сапасын арттыруға мүмкіндік береді.
Кешеннің негізгі бөлігі – биологиялық үлгілерді қабылдаудан бастап зерттеу нәтижелерін дәрігерге жеткізуге дейінгі толық үдерісті қамтитын автоматтандырылған трек жүйесі. Енді зертханалық үлгілер арнайы желі арқылы анализаторлар арасында автоматты түрде тасымалданады. Бұл қолмен орындалатын ота санын азайтып, қателік қаупін төмендетіп, зертхананың жұмыс тиімділігін арттырады.
Мұндай технологияның инфекциялық стационар үшін маңызы ерекше. Автоматтандыру қызметкерлердің биологиялық материалдармен байланысын азайтып, биологиялық қауіпсіздік деңгейін арттыруға және еңбек жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді.
Үлгі зертханаға түскеннен кейін жүйе штрих-кодты автоматты түрде оқып, қажетті зерттеу түрлерін анықтайды және сынаманы тиісті жабдыққа бағыттайды. Егер науқасқа бірнеше талдау қажет болса, үлгі белгіленген бағыт бойынша барлық кезеңнен автоматты түрде өтеді. Зерттеу аяқталған соң нәтиже зертханалық ақпараттық жүйеге жіберіліп, қажет болған жағдайда үлгілер сақтауға жолданады.
Жасанды интеллект жабдықтардың жұмысын нақты уақыт режимінде талдап, үлгілерді өңдеудің ең тиімді бағытын анықтайды. Соның нәтижесінде зерттеу қорытындысын алу уақыты қысқарып, диагностика үдерісі жеделдей түседі.
"Трек жүйесі зертхана ішіндегі зияткерлік көлік дәлізі секілді жұмыс істеп, үлгілерді қажетті жабдықтарға автоматты түрде бағыттайды. Бұл зерттеу нәтижесін жедел алуға және науқастарды емдеу бойынша шешімдерді жылдамырақ қабылдауға мүмкіндік береді. Мұндай технологияларды енгізу қаланың заманауи зертханалық қызметін дамытудағы маңызды қадам", – деп атап өтті Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасында.
Жоба Қазақстанның денсаулық сақтау саласын цифрлық трансформациялау аясында жүзеге асырылып, озық технологияларды енгізуге және халыққа көрсетілетін медициналық көмектің сапасын арттыруға бағытталған.