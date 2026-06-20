Қарағанды облысында фестиваль қатысушыларының бірінің денсаулығы кенеттен сыр берді
Balqash Tour Fest фестивалі кезінде қатысушылардың бірінің денсаулығы кенеттен сыр беріп, жағдайы нашарлады. Оқиға орнында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп жүрген Қарағанды облысы полиция департаментінің жылдам қимылдайтын арнайы жасағының қызметкерлері бірден көмекке ұмтылды.
Тәртіп сақшылары жедел әрі кәсіби түрде алғашқы медициналық көмек көрсетіп, зардап шегушінің қауіпсіздігін қамтамасыз етті. Сондай-ақ жедел жәрдем бригадасы жеткенге дейін оның жағдайын тұрақты бақылауда ұстап отырды. Полицейлердің сауатты және үйлесімді әрекеттерінің арқасында жас жігіттің жағдайы уақытылы тұрақтандырылып, ауыр зардаптардың алдын алуға мүмкіндік туды.
Оқиға орнына келген медицина қызметкерлері жылдам қимылдайтын арнайы жасақ жауынгерлерінің көмегі дер кезінде әрі жоғары деңгейде көрсетілгенін атап өтті. Мамандардың айтуынша, полиция қызметкерлерінің жедел әрекеті зардап шегушінің денсаулығын сақтап қалуда маңызды рөл атқарған.