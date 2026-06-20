#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қарағанды облысында фестиваль қатысушыларының бірінің денсаулығы кенеттен сыр берді

Қарағанды облысында фестиваль қатысушыларының денсаулығы кенеттен сыр берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.06.2026 16:46 Сурет: polisia.kz
Қарағанды облысында ЖҚАЖ қызметкері жас жігіттің өмірін сақтап қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Balqash Tour Fest фестивалі кезінде қатысушылардың бірінің денсаулығы кенеттен сыр беріп, жағдайы нашарлады. Оқиға орнында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп жүрген Қарағанды облысы полиция департаментінің жылдам қимылдайтын арнайы жасағының қызметкерлері бірден көмекке ұмтылды.

Тәртіп сақшылары жедел әрі кәсіби түрде алғашқы медициналық көмек көрсетіп, зардап шегушінің қауіпсіздігін қамтамасыз етті. Сондай-ақ жедел жәрдем бригадасы жеткенге дейін оның жағдайын тұрақты бақылауда ұстап отырды. Полицейлердің сауатты және үйлесімді әрекеттерінің арқасында жас жігіттің жағдайы уақытылы тұрақтандырылып, ауыр зардаптардың алдын алуға мүмкіндік туды.

Оқиға орнына келген медицина қызметкерлері жылдам қимылдайтын арнайы жасақ жауынгерлерінің көмегі дер кезінде әрі жоғары деңгейде көрсетілгенін атап өтті. Мамандардың айтуынша, полиция қызметкерлерінің жедел әрекеті зардап шегушінің денсаулығын сақтап қалуда маңызды рөл атқарған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Риддерде полиция қызметкері тоғыз адамның өмірін сақтап қалды
13:56, 20 желтоқсан 2025
Риддерде полиция қызметкері тоғыз адамның өмірін сақтап қалды
Дарға асылу, Жамбыл облысы, полицейлер, құтқару
10:45, 07 қаңтар 2026
"Асылып өлмек болған". Жамбыл облысында полицейлер дер кезінде қайғылы жағдайдың алдын алды
Қарағандыда полицейлер 16 жастағы қызды құтқарып, қайғылы жағдайдың алдын алды
12:08, 12 сәуір 2026
Қарағандыда полицейлер 16 жастағы қызды құтқарып, қайғылы жағдайдың алдын алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ансарбек Гайнуллин
16:48, Бүгін
Медальная таблица Ulaanbaatar GS-2026: Казахстан пока не завоевал ни одну медаль
Арман Царукян
16:14, Бүгін
Арман Царукян ответил на критику бывшего чемпиона UFC Исраэля Адесаньи
Санжар Ташкенбай
15:46, Бүгін
Санжар Ташкенбай разгромил испанца Сальвадора и вышел в финал Кубка мира в Китае
Карен Хачанов
15:42, Бүгін
Серебряный призёр Олимпиады Карен Хачанов подтвердил участие на Almaty Open
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: