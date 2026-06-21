Түркістан облысында пойыздың астына түсе жаздаған бес жасар бала аман қалды
2026 жылғы 20 маусым күні сағат 15:08 шамасында Түркістан–Шиелі темір жол учаскесіндегі Шорнақ станциясы маңында №7/8 Алматы-2 – Саратов бағытындағы жолаушылар пойызының машинисі темір жолда қалған бес жасар баланы дер кезінде байқап, шұғыл тежеу қолданды.
Пойыз шамамен 70 шақ/сағ жылдамдықпен келе жатқан. Локомотив бригадасының кәсіби әрі жедел әрекетінің арқасында бала аман қалып, қайғылы жағдайдың алдын алу мүмкін болды. Оқиға салдарынан пойыз небәрі 4 минутқа кешіккен.
Мәліметке сәйкес, темір жол учаскесі қоршаумен жабдықталған. Алайда бала қауіпті аймақта ересектердің қарауынсыз жүрген.
"Қазақстан темір жолы" ата-аналарды балаларды темір жол маңында қараусыз қалдырмауға және оларға темір жол нысандарындағы қауіпсіздік ережелерін түсіндіруге үндеді.