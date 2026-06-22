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Оқиғалар

Түркістан облысында бес жасар бала жолаушылар пойызының алдына шығып кеткен

КТЖ, Казахстанские железные дороги, железная дорога, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, скоростной поезд, Тальго, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.06.2026 09:17 Фото: pixabay
Түркістан облысында машинистің қырағылығының арқасында бес жасар баланы пойыз қағып кетуден аман алып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға 2026 жылғы 20 маусым күні сағат 15:08-де Түркістан – Шиелі теміржол учаскесіндегі Шорнақ станциясы маңында болған.

"Ақ жайық" басылымының мәліметінше, Алматы-2 – Саратов бағыты бойынша қатынайтын №7/8 жолаушылар пойызының алдына бес жасар бала шығып кеткен.

"Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ баспасөз қызметінің хабарлауынша, локомотив бригадасы дереу шұғыл тежеуді қолданған. Сол сәтте пойыз сағатына 70 шақырым жылдамдықпен қозғалып келе жатқан.


"Машинистің кәсіби әрекетінің арқасында қайғылы жағдайдың алдын алу мүмкін болды. Пойыздың кешігуі төрт минутты ғана құрады", – деп мәлімдеді компаниядан.

ҚТЖ мәліметінше, аталған теміржол учаскесі қоршаумен жабдықталған. Алайда бала қауіпті аймақта ересектердің қарауынсыз жүрген.

Компания өкілдері жазатайым оқиғаның локомотив бригадасының қырағылығы мен жедел әрекетінің арқасында болмағанын атап өтті.

Осыған байланысты ҚТЖ ата-аналарды балаларын теміржол маңында қараусыз қалдырмауға және оларға теміржол көлігіндегі қауіпсіздік ережелерін түсіндіруге шақырды.

Айта кетейік, бұған дейін Шиелі – Түркістан аралығында Саратовтан Алматыға бағыт алған №8 жолаушылар пойызының вагоны рельстен шығып кеткен болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
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