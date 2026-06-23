Алматы мен Талдықорғанда қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК-ның ресми сайтында жарияланған ақпараттан белгілі болды.
Синоптиктердің мәліметінше, 2026 жылғы 23 маусымда Алматы мен Талдықорған қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды ластаушы заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, әлсіз жел, тұман, ауа инверсиясы) жиынтығы.
Осыған байланысты тұрғындарға, әсіресе автокөлік жолдары мен басқа да ластану көздерінің маңында, ашық ауада ұзақ уақыт болмау ұсынылады. Ал өкпе, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар азаматтарға сыртта жүрген кезде қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүру қажет.
Бұған дейін синоптиктер Өзбекстан аумағынан келетін ауа массаларының әсерінен Қазақстандағы ауа райы күрт өзгеретінін хабарлаған болатын. Елдің бір бөлігінде көптен күткен салқындық орнаса, кей өңірлерде ауа температурасы +40 градусқа дейін көтеріледі.