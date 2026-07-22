Ақтөбе мен Атырауда қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК жариялаған ескертуде айтылған.
"2026 жылғы 22 шілдеде Ақтөбе қаласында, түнде Атырау қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі", – делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай (ҚМЖ) – ауа райының қысқа мерзімді факторларының (желсіздік, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы. Мұндай кезде атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына қолайлы жағдай қалыптасады.
ҚМЖ кезінде тұрғындарға, әсіресе автожолдар мен өзге де ластану көздерінің маңында, ашық ауада ұзақ уақыт болмауға кеңес беріледі. Ал өкпе, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар сыртқа шыққанда өздеріне қажетті дәрі-дәрмектерін бірге алып жүргені жөн.
Бұған дейін синоптиктер 2026 жылғы 22 шілдеге еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жариялаған болатын. Онда аптап ыстық, найзағайлы жаңбыр, бұршақ және екпінді жел күтілетіні хабарланған.