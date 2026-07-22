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Қоғам

Атырауда ірі көлемде қаржы бопсалаған күдікті құрықталды - видео

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 11:12 Фото: Zakon.kz
Атырауда ақша бопсалаумен айналысқан күдіктіні құрықтау сәті бейнежазбаға түсірілді. Оны Экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасының мамандары ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Істің мән-жайын 2026 жылғы 21 шілдеде қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі айтып берді. Белгілі болғандай, жедел іздестіру іс-шарасы кезінде ақша бопсалаумен айналысқан 35 жастағы Индер ауданының тұрғыны тұтқындалды.

Тергеу барысында анықталғандай, ол жергілікті тұрғыннан ірі көлемде қаржы талап еткен.

"Тінту барысында күдіктіден бопсалау кезінде алынған 2 млн 200 мың теңге табылып, тәркіленді",- делінген полицейлердің ақпаратында.

Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша қорқытып алу бабымен сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде.

Бұған дейін Атырауда дүкен кассасынан 2,5 млн теңге жымқырған күдікті ұсталғанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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