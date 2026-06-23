#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматыда заңсыз дәмхана бұзылды

Алматының Қалалық жоспарлау және құрылыс бақылау басқармасы Поддубный көшесі, 119-үй мекенжайында орналасқан заңсыз нысанның бұзылғанын хабарлайды., сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 10:56 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматының Қалалық жоспарлау және құрылыс бақылау басқармасы Поддубный көшесі, 119-үй мекенжайында орналасқан заңсыз нысанның бұзылғанын хабарлайды.

Бұған дейін жүргізілген жоспардан тыс тексеру барысында меншік иесінің рұқсатсыз өз бетінше қосымша құрылыс салып, оны жазғы дәмхана ретінде пайдаланғаны анықталған.

Кейін меншік иесіне анықталған заңбұзушылықтарды жою үшін құрылысты бұзу жөнінде нұсқама берілді.

Бүгінде меншік иесі нұсқама талаптарын орындау мақсатында нысанды ерікті түрде бұзды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Бұл жолы Черновицкая көшесі, 10 мекенжайында орналасқан үш қабатты үй сүріледі. Бұл туралы Алматының қала құрылысы бақылау басқармасы хабарлады.
09:01, 20 қаңтар 2025
Алматыда тағы бір заңсыз нысан сүріліп жатыр
Алматыда сот шешімімен тағы бір дәмхана бұзылды
17:11, 17 қазан 2025
Алматыда сот шешімімен тағы бір дәмхана бұзылды
Алматының Қала құрылысы бақылау басқармасының хабарлауынша, сот шешімі бойынша Жуков көшесі мен Затаевич көшесінің қиылысындағы №135/17 мекенжайында орналасқан нысан бұзылды.
09:21, 23 мамыр 2025
Алматыда тағы бір заңсыз көлік жуу орны бұзылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рахмонова позвали на рынок работать
13:31, Бүгін
Шавката Рахмонова заметили на рынке в Алматы
Турнир "Балгын" станет этапом отбора в сборную Казахстана до 15 лет
13:28, Бүгін
Турнир "Балгын" станет этапом отбора в сборную Казахстана до 15 лет
Казахстан и Узбекистан дважды встретились за один день в четвертьфинале ЧА по фехтованию
13:10, Бүгін
Казахстан и Узбекистан за один день дважды встретились в четвертьфинале ЧА по фехтованию
Превью матча Узбекистан - Португалия
13:00, Бүгін
Foxsports опубликовал превью матча Узбекистан — Португалия на ЧМ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: