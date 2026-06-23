#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

"Ауыл" партиясына жаңа төраға сайланды

&quot;Ауыл&quot; партиясына жаңа төраға сайланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 18:14 Сурет: "Ауыл" партиясының баспасөз қызметі
23 маусымда өткен "Ауыл" партиясының кезектен тыс съезінде ұйым басшылығында өзгеріс болды. Делегаттар партияның жаңа төрағасын бірауыздан сайлады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Съезд барысында "Ауыл" партиясының төрағасы Серік Егізбаев қызметінен кететінін мәлімдеп, бұл шешімді партияның жаңару үдерісімен және жаңа саяси жағдайларға бейімделу қажеттілігімен түсіндірді. Ол партияның болашағы мен сабақтастығын сақтау мақсатында жаңа басшылыққа қолдау көрсетуге дайын екенін атап өтті.

Кездесуде төраға лауазымына партия төрағасының орынбасары Қайрат Айтуғановтың кандидатурасы ұсынылды. Делегаттар оны бірауыздан қолдап, жаңа төраға ретінде сайлады.

Қайрат Айтуғанов аграрлық экономика, мемлекеттік басқару және ғылыми салада 40 жылдан астам тәжірибесі бар маман ретінде танымал. Ол әр жылдары ауыл шаруашылығы саласындағы түрлі мемлекеттік және ұлттық компанияларда, сондай-ақ өңірлік даму жобаларында басшылық қызметтер атқарған.

Съезд барысында партияның Жарғысына Конституциядағы өзгерістерге сәйкес түзетулер енгізу туралы шешім де қабылданды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда Lada Largus Chevrolet Cobalt көлігімен соқтығысқаннан кейін аударылып қалды
19:15, Бүгін
Алматыда Lada Largus Chevrolet Cobalt көлігімен соқтығысқаннан кейін аударылып қалды
Серік Егізбаев, "Ауыл" партиясының төрағасы, сайлау
18:45, 18 қазан 2023
"Ауыл" партиясының төрағасы жаңадан сайланды
Астанада 2026 жылғы 7 мамырда өткен &quot;Әділет&quot; партиясының құрылтай съезінде партияның басшылық органдары, оның ішінде төраға мен Саяси кеңес құрамы сайланды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
12:36, 07 мамыр 2026
Айбек Дәдебай "Әділет" партиясының төрағасы болып сайланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК
20:33, Бүгін
Сборная Казахстана завершила чемпионат Алтайского союза по таеквондо с 48 медалями
Фото: olympics.com
20:02, Бүгін
"Выложилась на максимум": скандальная боксёрша Линь Юйтин объяснила поражение от Графеевой
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
19:33, Бүгін
"Ордабасы" объявил об уходе болгарского нападающего Миткова
Фото: НОК РК
19:06, Бүгін
Александр Горбачук высказался о победе казахстанских шпажистов на чемпионате Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: