Ертісбаев Қазақстан Халық партиясының төрағасы қызметінен кетті
Ертісбаев партия басшылығының ауысуына қатысты да пікірін білдірді. Ол бұл жаңару - кез келген саяси ұйымның дамуындағы заңды кезең екенін, әсіресе жаңа Конституция қабылданғаннан кейін Қазақстанда жүріп жатқан ауқымды саяси өзгерістер жағдайында өте маңызды екенін шегелеп айтты.
"Дамудың кез келген кезеңі жаңаруды талап етеді. Бұл - табиғи процесс, онсыз алға жылжу мүмкін емес", - деп мәлімдеді ол.
Ертісбаевтің айтуынша, Халық партиясы меритократия, кәсіби біліктілік, жауапкершілік пен сабақтастық принциптеріне негізделген заманауи басқару мәдениетін жүйелі түрде қалыптастырып келеді. Сол себепті жаңа төрағаның үміткерлігін анықтау кезінде оның нақты жұмыс нәтижелері, басқарушылық тәжірибесі, көшбасшылық қасиеттері, команданы ұйыстыра білу және партияны одан ары дамыту қабілеті ескерілді.
Дауыс беру қорытындысы бойынша делегаттар Нұрсұлтан Шоқановты Қазақстан Халық партиясының төрағасы етіп сайлады.
Нұрсұлтан Шоқанов 1986 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институтын (КИМЭП) "Қаржы" мамандығы бойынша тәмамдаған, кейіннен Швейцариядағы IMD бизнес-мектебінде Executive MBA дәрежесін алған.
- Еңбек жолын "Ernst & Young" халықаралық аудиторлық компаниясында бастаған. Одан кейін "Сандриллинг" мұнай сервистік компаниясында басқарушылық лауазымдарды атқарып, корпоративтік қаржы, әкімшілік басқару, компанияларды біріктіру және қосып алу (M&A) жобаларына, сондай-ақ дағдарысқа қарсы басқару жұмыстарына жауапты болды.
- 2009 жылдан бастап кәсіпкерлікпен айналысады. Қоғамдық тамақтану, тағам жеткізу, ритейл, ақпараттық технологиялар, өндіріс және дистрибуция салаларында жұмыс істейтін "OMIR Group" компаниялар тобының директорлар кеңесін басқарады. Бүгінде топқа қарасты кәсіпорындар Қазақстанның 6 қаласында және 4 шет мемлекетте қызмет көрсетеді.
- 2021 жылдан бастап Қазақстан Халық партиясынан Алматы қалалық мәслихатының VII және VIII шақырылымдарының депутаты болып сайланып, құрылыс, сәулет, қалалық инфрақұрылым, урбанистика және жер қатынастары мәселелері жөніндегі бейінді комиссияларды басқарды.
- 2022 жылдың желтоқсан айынан бастап Қазақстан Халық партиясының Алматы қалалық, кейіннен Алматы облыстық филиалдарына жетекшілік етті.
- 2023 жылы Алматы қаласының "Атамекен" өңірлік кәсіпкерлер палатасын басқарды, кейіннен "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқармасының мүшесі - Басқарма төрағасының орынбасары болып сайланды.
- Нұрсұлтан Шоқанов сонымен қатар - Қазақстан Республикасы Альпинизм және спорттық құзға өрмелеу федерациясының президенті.
Партияның жаңа төрағасы "Құрмет" орденімен, "Ерен еңбегі үшін" және "Заңғар" медальдарымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметтің және Алматы қаласы мәслихатының Алғыс хаттарымен марапатталған.
Бұған дейін Азат Перуашев "Ақ жол" партиясы төрағасы қызметінен кеткенін жазғанбыз.